الحكم بحبس مصممة غرافيك مصرية بقضية "رسومات المترو"

تواجه مصممة غرافيك مصرية السجن والغرامة بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنان روسي في تصميم محطة مترو بالقاهرة.

وحكمت المحكمة بحبس مصممة غرافيك غادة والي (34 عاما) ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه (ودفع تعويض مؤقت قدره مئة ألف جنيه بعد إدانتها بعد ادانتها باستخدام لوحات دون إذن ودفع تعويض مؤقت.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن المحكمة الاقتصادية عاقبت المصممة غادة والي (34 عاما) في قضية سرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها دون استئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بوضع المتهمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وفي المقابل، نفت والي في التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات وانتقدت ما وصفتها بـ"حملة" تعرضت لها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأعمال التي تمت في محطة كلية البنات ضمن خمس محطات تعاقدت عليها مع شركة فرنسية نفذت منها أربعة بالفعل قبل أن تقوم بفسخ التعاقد بعد الحملة.