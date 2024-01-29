جدول فعاليات دبي في فبراير.. 29 يوماً من الفرح

يتضمن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة التي تعزز أسلوب الحياة العصرية خلال فبراير المقبل، لتوفير أجواء ترفيهية استثنائية تنشر الفرح بين سكان المدينة وزوارها.

ومن أبرز الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال الشهر المقبل مهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس، ومهرجان أنتولد دبي الموسيقي، بالإضافة إلى العودة المرتقبة لمعرض دبي العالمي للقوارب.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع دبي للموضة في الرابع من فبراير وتستمر خمسة أيام في حي دبي للتصميم، لتستعرض أبرز تشكيلات الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2024-2025. ويستهلّ «أسبوع دبي» جدول فعاليات الموضة على مستوى العالم، إذ ينطلق وللمرة الأولى قبل فعاليات الأزياء في عواصم الموضة العالمية مثل نيويورك، وميلانو، ولندن، وباريس، ليجمع أبرز المصممين والعلامات الفاخرة من أنحاء المنطقة.

وتفتتح دبي موسم الفنون باستضافة مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي يشكل الفعالية الفنية الرائدة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وينظم خلال الفترة من 23 فبراير حتى الثالث من مارس المقبلين في حي الفهيدي التاريخي. ويحتفل المهرجان بمرور 12 سنة على انطلاقه، وما حمله من الإبداعات الفنية المميزة، كما يسلط الضوء على أبرز المواهب الناشئة في داخل دولة الإمارات وخارجها، إذ يستعرض مجموعة متنوعة من المجسمات الفنية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي، والعروض الحية، وعروض الأفلام والموسيقى وغيرها.

في الهواء الطلق

ويرحّب مهرجان مذاق دبي بزواره مجدداً في سكاي دايف دبي للاستمتاع بتجارب فنون الطهي بين 23 و25 فبراير المقبل. ويشهد المهرجان مشاركة أبرز الطهاة والمطاعم في المنطقة، مع إقامة جلسات التذوق ودروس الطهي التفاعلية، والعروض الموسيقية الحية، والأنشطة الترفيهية العائلية التي تنظم في الهواء الطلق.

كما تستعد الإمارة لإقامة معرض دبي العالمي للقوارب، أكبر وأبرز فعالية لأسلوب الحياة البحرية في المنطقة من 28 فبراير حتى الثالث من مارس المقبلين في دبي هاربر. ويتيح المعرض لمحبي اليخوت التعرف إلى أحدث تقنياتها، واستكشاف أفضل الإبداعات الحرفية في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم.

روعة الموسيقى

وتستضيف دبي أوبرا مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى بين الأول و15 فبراير المقبل، إذ يعود المهرجان إلى الإمارة حاملاً معه مجموعةً من العروض الموسيقية على مدار أسبوعين.

وتثري فعاليات المهرجان مجموعة من العازفين المنفردين الموهوبين وفرق الأوركسترا من جميع أنحاء العالم للاحتفال بروعة موسيقى «الحجرة»، بما في ذلك عازفة التشيلو الفرنسية البلجيكية كاميل توماس، وعازف البيانو التركي فاضل ساي، وعازف الكمان البلجيكي مارك بوشكوف.

ويحيي الفنان أنايرود رافيتشاندر، الملحن والمغنّي الهندي الحائز جوائز عدة، حفلاً موسيقياً في كوكاكولا أرينا في 10 فبراير المقبل. ويشارك المغني الهندي مجموعة من أشهر أغانيه مثل: «واي ذس كولافيري دي»، و«باتهالا باتهالا»، و«أرابيك كوثو»، خلال حفله الذي يندرج ضمن جولته العالمية «هوكوم».

وفي 11 من الشهر نفسه، يطل الفنان سونو نيغام، الحائز جائزة بادما شري، لأداء مجموعة من أغانيه الشهيرة أمام الجمهور في كوكاكولا أرينا.

كما تستعد دبي لاستضافة أنتولد دبي، أضخم مهرجان للموسيقى والذي يُقام للمرة الأولى في المنطقة في مدينة إكسبو دبي بين 15 و18 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من أبرز النجوم العالميين، من بينهم أرمين فان بورين، وهاردويل، وتيمي ترومبيت، وإيلي غولدينغ، وجي إيزي، ومايجور ليزر، وبيبا ريكسا.

وبعد نجاحها في عام 2019، تعود مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» الشهيرة لتزين مسرح دبي أوبرا بين 22 فبراير و10 مارس المقبلين، وتقدم لعشاق المسرح تجربة مميزة من خلال قصتها الآسرة وفريقها من الممثلين.

كما تضم الفعاليات الترفيهية عرضاً لفرقة «سيمبل مايندز» في أمسية مليئة بالروائع الموسيقية تستضيفها كوكاكولا أرينا في 27 فبراير المقبل، إذ تستعد فرقة الروك الاسكتلندية لأداء أشهر أغانيها الكلاسيكية أمام الجمهور.

وتختتم فعاليات الشهر بعرض موسيقي لمغنّي الراب البنجابي العصري أي بي ديلون، إذ يحيي حفلاً في كوكاكولا أرينا في 29 فبراير. ويشارك المغني الهندي - الكندي جمهوره مجموعة من أغانيه الشهيرة.

مزيد من الكرنفالات

وتعود سباقات الخيل إلى مضمار ميدان باسم جديد، وهو كرنفال سباقات دبي، مع عددٍ أكبر من الجوائز، ومزيد من الأنشطة ذات المستوى العالمي خلال موسم 2023-2024. وتُنظم فعاليات الكرنفال أيام 2 و9 و16 و23 فبراير المقبل، لتقدم مزيجاً من سباقات الخيول، والعروض الترفيهية الحية، وجلسات تناول الطعام من فئة الخمس نجوم.

ويواصل مشهد الفعاليات الرياضية في دبي استقطاب اهتمام الجماهير من خلال سلسلة سباقات لومانز الآسيوية على مدار ثلاثة أيام بين 10 و12 فبراير، حيث تشهد دورة عام 2024 مشاركة أفضل الفرق العالمية والمواهب الناشئة في المنطقة للمنافسة في تحدٍ يستمر أربع ساعات في دبي أوتودروم.

أما عشاق رياضة الجري فلديهم فرصة للاستمتاع بفعاليات نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي، الذي ينطلق في الرابع من فبراير المقبل.

• 4 فبراير تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع دبي للموضة.

عشاق المغامرات

يمكن لعشاق المغامرات الحماسية وتجارب العافية الاستمتاع بفعاليات «كور يونيتي»، مهرجان التخييم وممارسة الرياضة والاستمتاع بالموسيقى، الذي تنظمه «كور دايركشن»، ويُنظم هذا العام في حتّا من 23 حتى 25 فبراير المقبل.