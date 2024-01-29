شركة ألمانية تسعى لإطلاق صاروخ إلى الفضاء كل شهر

تأمل شركة ألمانية في إطلاق صواريخ إلى الفضاء بمعدل صاروخ واحد كل شهر من احدى جزر شيتلاند الواقعة في أقصى شمال المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن المدير التجاري لشركة "روكيت فاكتوري أوجسبورج"، "أر إف إيه" إن الإثارة تتزايد قبيل لحظة ما وصفه بـ"ميداليتهم الذهبية الأولمبية" هذا الصيف- عندما سيحاولون تنفيذ أول إطلاق في أوروبا على الإطلاق لتوصيل الأقمار الصناعية إلى المدار.

وتعد الشركة واحدة من العديد من الشركات التي تخطط لاستخدام منصات الإطلاق في"ساكسافورد سبيسبورت" في جزيرة آنست، أقصى شمال جزر شيتلاند.

وفي ديسمبر الماضي حصلت شركة "ساكسافورد" على أول ترخيص لميناء فضائي للإطلاق العمودي في المملكة المتحدة، مما يسمح بما يصل إلى 30 عملية إطلاق كل عام.

وتسعى "أر إف إيه" إلى إعادة استخدام المرحلة الدنيا من صواريخها من أجل تحقيق عمليات توفير، على غرار سلسلة صواريخ "فالكون" التي تستخدمها شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك".

وعلى الرغم من أن هذا لن يحدث في الرحلات الأولية، إلا أن المرحلة الأولى من صاروخ "أر إف إيه وان" سيجري إنزالها بالمظلة لتسقط في البحر بعد دفع الأجزاء العلوية من المركبة عاليا في الغلاف الجوي.