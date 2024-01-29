«إكس» تعلن تأسيس قسم جديد للإشراف على المحتوى

أعلنت منصّة إكس (تويتر سابقاً)، تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القُصّر، وهو موضوع يوليه المشرّعون الأميركيون أهمية خاصة.

وسيكون الهــــــــدف الأول لـ«مركز التميــــــّز في مجــــــال الأمن» توظيف 100 مشــــــــرف يركزون أســـــــــاساً على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، حسب مدير العمليات في «إكس»، جو بيناروش، الذي شدد على أن «إكس» ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصّتنا لأي نوع من التوزيع، أو التعامل مع المحتوى المتعــــلق بالاعتــداء على القُصّر.

وأكدت الشركة في بيان أنها «مصممة على جعل (إكس) مكاناً غير مضياف للساعين إلى استغلال القُصّر».