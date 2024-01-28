بعد مئة عام على اختفائها .."الآنسة ليسر" تظهر في النمسا

تم اكتشاف لوحة نادرة للفنان النمساوي غوستاف كليمت بعنوان "Portrait of Fräulein Lieser"، والتي اختفت قبل قرن من الزمن.

من المتوقع أن تجلب اللوحة حوالي 54 مليون دولار في مزاد نمساوي في ربيع 2024.

اللوحة تُعتبر واحدة من آخر أعمال كليمت وتظهر لأول مرة بعد عقود من الغياب. تُعد اللوحة فريدة من نوعها من حيث الندرة والقيمة الفنية، ولم تكن متاحة في سوق الفن في أوروبا الوسطى لفترة طويلة. من المقرر عرض اللوحة في مزاد خاص، ويتوقع أن يشهد إقبالاً كبيرًا نظرًا لقيمتها وتاريخها الفني