منافسات «شهية» في مسابقة الطبخ بمهرجان الظفرة

تشهد مسابقة الطبخ الشعبي، التي تقام يومياً في سوق الظفرة التراثي، المصاحب لمهرجان الظفرة بدورته الـ17، منافسات قوية بين المشاركات لإعداد أشهر الأكلات الشعبية الإماراتية، عبر طابع من الندية والمنافسة والحضور الجماهيري اللافت.

وتتنافس المشاركات خلال المسابقة على إعداد 20 طبقاً من أشهر الأطباق الشعبية الإماراتية طوال مدة المهرجان، الذي يستمر حتى الثامن من فبراير المقبل، والتي حددتها اللجنة المنظمة للمهرجان وهي: (عصيدة البر، مرقوقة، قرص، مجييج، بلاليط، ثريد، خنفروش، مضروبة، خبيص، عرسية، محلا زايد، مجبوس الشريح، بثيثة، مجبوس أبيض، ساقو، معكرونة، حلوى، هريس، جباب). وخصصت اللجنة 200 جائزة للفائزات في المسابقة.

وأسفرت النتائج في إعداد طبق «عصيدة البر» عن فوز شمسة المزروعي بالمركز الأول، وفي «القرص» فازت بالمركز الأول عفراء المنصوري، وحصلت سارة الحمادي على المركز الأول في إعداد طبق «البلاليط»، وفي منافسات «المرقوقة» فازت بالمركز الأول حبيبة المنصوري، وحصدت ليلى محمد المركز الأول في إعداد طبق «الثريد».

وتهدف المسابقة إلى إبراز الأطباق الإماراتية المستمدة من أصالة الموروث الشعبي، والتعريف بتقاليد الطهي الإماراتي وحفظه ونشره للأجيال المقبلة، والعمل على تشجيع وإبراز القدرات والمواهب في مجال الطبخ الشعبي، وتشجيع الزائرين والمقيمين بالدولة على الاهتمام والمعرفة بالمطبخ الإماراتي. كما تأتي المسابقة من أجل فتح باب المشاركة للمرأة ودعم إسهاماتها في جميع المجالات.