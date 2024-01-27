"فضيحة حقيبة ديور" تثير الجدل في كوريا الجنوبية

تعرض رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لضغوط متزايدة بعد تصوير زوجته وهي تقبل حقيبة من ماركة "ديور" من قس يدعو إلى توثيق العلاقات مع كوريا الشمالية.

الفيديو، الذي أطلق عليه اسم "فضيحة حقيبة ديور"، يظهر الزوجة وهي تستلم حقيبة بقيمة 2250 دولار، مما يهدد مساعي حزبه في الفوز بأغلبية في الانتخابات القادمة. بعض أعضاء حزبه يحثونه على الاعتذار والاعتراف بأن استلام الهدية كان غير مناسب، بهدف وضع حد للجدل .

أفاد مكتب رئيس كوريا الجنوبية لصحيفة "التلغراف" أنه لا يمتلك معلومات أخرى لمشاركتها. تظهر الاتهامات لأول مرة في نوفمبر عندما بثت قناة على "يوتيوب" تسجيلاً سريًا للقس الكوري أبراهام تشوي، يعرض على كيم حقيبة اليد خلال اجتماع في سبتمبر 2022.

وأشار مسؤول رئاسي إلى أن الهدايا المقدمة للزوجين يتم التعامل معها وتخزينها باعتبارها ملكاً للحكومة. ورغم ذلك، أثارت هذه القضية انتقادات داخلية وخارجية، حيث تلقى يون انتقادات ليس فقط من السياسيين المعارضين بل أيضًا من داخل حزبه الشعب.