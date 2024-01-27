أين تذهب .. نكهات شهية وتجارب مميزة في قلب أبوظبي

دعا فندق سانت ريجيس أبوظبي ضيوفه إلى تذوّق أشهى الأطباق الفاخرة وعيش أمتع التجارب المتنوعة ما بين الليالي ذات الطابع المميز وعروض العشاء الفاخرة والفعاليات الحصرية وعلاجات السبا المخصّصة.

وأعلن الفندق أنه يمكن للضيوف المميزين التلذّذ بالنكهات الإيطالية في مهرجان الطهي الذي يستضيفه مطعم فيلا توسكانا، أو الاستمتاع بالترفيه الحي الذي يقدمه الثنائي الموهوب آنا وآرتيم، وجلسات «الدي جي»، والتجارب الاستثنائية فوق مهبط طائرات الهليكوبتر، ما يضمن لحظات لا تُنسى للجميع.

ويخصّص مطعم ذا تراس أون ذا كورنيش أيّام الأحد لوجبات الفطور الشهية تحت شمس أبوظبي الدافئة، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بشرائح اللحم المشوي الساخنة مع البيض والقهوة الطازجة وأطباق أصابع السمك والبطاطا المقلية، أو التلذذ بالأطباق الصحية كالجرانولا نيرفانا أو الوافل والبانكيك المخصّصة في محطة الطهي الحي.

أما «فيلا توسكانا» فيتيح للضيوف الاستمتاع بقائمة طعام انتقائية تشمل مختلف المقبلات، فضلاً عن الأطباق الرئيسة. ويقع فندق سانت ريجيس أبوظبي في قلب مدينة أبوظبي على الكورنيش.