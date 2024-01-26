علاج تجريبي يمكّن أطفالاً مصابين بالصمم الوراثي من السمع

مكّن علاج جيني لعدد كبير من الأطفال، الذين ولدوا بصمم وراثي، من السمع ووثقت دراسة صغيرة، استعادة السمع بشكل ملحوظ لدى خمسة من إجمالي ستة أطفال عولجوا من الصمم الوراثي في الصين.

وأعلن مستشفى فيلادلفيا للأطفال، يوم الثلاثاء الماضي، تحسينات مماثلة في حالة صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، عولج هناك.

ونشر باحثون صينيون دراسة تظهر الشيء ذاته لدى طفلين آخرين في وقت سابق هذا الشهر، وتستهدف العلاجات التجريبية حتى الآن حالة نادرة واحدة فقط.

لكن علماء يقولون إن علاجات مماثلة قد تساعد في يوم ما عدداً أكبر من الأطفال الذين يعانون أنواعاً أخرى من الصمم الناجم عن الجينات.

على مستوى العالم، يعاني 34 مليون طفل الصمم أو فقدان السمع، وتعد الجينات مسؤولة عمّا يصل إلى 60% من هذه الحالات.