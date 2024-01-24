ابتكار ياباني يضمن لك عدم نسيان قفل باب المنزل عند الخروج

إقفال باب المنزل بالمفتاح عند الخروج أمر روتيني لدرجة أنك قد تشك إذا ما فعلته تلقائياً عند الخروج أم نسيت ذلك!

لذا طورت شركة يابانية لصناعة الأقفال جهاز CheckKEY، ليشير إذا ما كان الباب مقفولاً أم لا.

الجهاز عبارة عن قطعة يمكن تركيبها فوق الجزء العلوي من مفتاحك العادي يتغير لونها للإشارة إلى إقفال الباب من عدمه.

وذلك بفضل آلية ميكانيكية تستشعر دوران المفتاح في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة وتغيّر اللون وفقًا لذلك.

بهذه الطريقة، عندما تكون في شك، يمكنك فقط إلقاء نظرة على مفتاحك ومعرفة ما إذا كنت قد أغلقت بابك بالفعل في طريقك للخروج.

تم طرح جهاز ChecKEY الأصلي في السوق الياباني في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، تدعي شركة Miwa المصنعة له أنها باعت أكثر من 130.000 وحدة على مستوى البلاد، مما يجعلها واحدة من أكثر منتجات الشركة نجاحًا.

في العام الماضي، تم طرح ChecKEY II، وهو نسخة أكثر أناقة من النسخة الأصلية، وتتوافق مع معظم أشكال المفاتيح الشائعة.

وأوضحت الشركة أن الآلية الموجودة داخل الأداة لا يتم تفعيلها إلا عن طريق تحويل المفتاح إلى القفل، إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، لذلك لا يوجد خطر من تغير لون النافذة في جيبك أو بمجرد إدخال المفتاح في القفل.