نزهة تنتهي بمأساة.. مقتل 3 أشخاص بتحطم هليكوبتر في كندا

قالت شركة سياحية في بيان إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل مجموعة من هواة التزلج أثناء نزهة في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وسقطت الهليكوبتر أمس الاثنين بالقرب من تيراس، وهي بلدة يسكنها نحو 12 ألف نسمة في منطقة سكينا في غرب وسط مقاطعة كولومبيا البريطانية القريبة من ولاية ألاسكا الأمريكية، وفقًا لموقع محلي.

وذكرت خدمات الطوارئ الصحية في المقاطعة بشكل منفصل، أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحادث وعولجوا من قبل المسعفين في مكان الحادث، ونقلوا إلى مستشفى ميلز ميموريال في تيراس في حالة حرجة.

وقالت متحدثة باسم شركة‭ ‬السياحة، إنها لا تعرف عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الهليكوبتر عندما سقطت، وما إذا كان هناك أي شخص مفقود بعد الحادث.

ولم ترد أنباء رسمية عن السبب أو الظروف المحيطة بالحادث.