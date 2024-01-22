أب يقتل زوجته وبناته الثلاث في شيكاغو

أعلنت الشرطة في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو، عن إقدام رجل على قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن، الأحد.

وترجح الشرطة أن يكون دافع الجريمة شجار عائلي، وقد اعتقلت الجاني على ذمة التحقيق..

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن إطلاق النار حصل داخل منزل في ضاحية تينلي بارك جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت الشرطة إن الرجل محتجز، وقال المحققون لقناة ABC7 إن مطلق النار المشتبه به هو زوج وأب الضحايا.

وحدد الطبيب الشرعي في مقاطعة كوك الضحايا بأنهم: ماجدة قاسم (53 عاما)، وحليمة قاسم (25)، وزاهية قاسم (25)، وحنان قاسم (24).

ونقلت "سي بي أس" عن فايتكوس قولها إن الأسرة التي تعيش في المنزل مكونة من زوج وزوجة وثلاث بنات وولدين.

وأضافت أن ابنتها "في حالة صدمة"، وأن البنتين التوأم كانتا "صيدلانية وطبيبة"، مؤكدة أنها "لم تكن تعلم أن هناك أي مشاكل على الإطلاق في المنزل".

ومن غير الواضح السبب الذي أدى إلى إطلاق النار، وفقا لسي بي أس.