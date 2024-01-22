قفص معلق يودي بحياة ملياردير هندي

لقي رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة Vistex الأمريكية، سانجاي شاه حتفه في حادث سقوط مروع على المسرح بمدينة حيدر أباد في الهند.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الحادث وقع بمدينة رامونجي السينمائية، خلال احتفال باليوبيل الفضي للشركة يوم الخميس الماضي.

وفي التفاصيل، دخل شاه، برفقة زميله راجو داتلا إلى قفص حديدي على خشبة المسرح، حيث كان من المقرر إنزاله من ارتفاع. لكن يبدو أن أحد جوانب السلسلة الحديدية التي تدعم القفص انكسرت؛ مما أدى إلى سقوط الرجلين من علو 4.5 متر على الأرض الخرسانية.

وقال رجال الشرطة الذين هرعوا للمكان إن الحادث تسبب في إصابات متعددة للرجلين، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى. لكن الرئيس التنفيذي توفي بعد أيام قليلة متأثرا بجراحه أثناء خضوعه للعلاج، بينما ما زال الآخر يمكث في العناية المركزة، بحالة صحية حرجة.

وكانت شركة Vistex، ومقرها ولاية إلينوي، قد رتبت إقامة لموظفيها في مدينة راموجي السينمائية وخططت لاحتفال يستمر يومين بمناسبة يوبيلها الفضي.

وتتخصص الشركة في حلول وخدمات إدارة الإيرادات، ولديها 20 مكتبًا حول العالم وأكثر من 2000 موظف