العزيزي يحجز أولى بطاقات نهائي «يولة فزاع»

حجز علي العزيزي أولى بطاقات التأهل إلى النهائي في الحلقة التاسعة من برنامج «الميدان 19»، والنسخة الـ24 لبطولة «فزاع لليولة»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً طمعاً بالفوز بكأس فزاع الذهبية، التي تقام فعالياتها على أرض قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم.

وقدم الحلقة مدير إدارة بطولات فزاع، راشد الخاصوني، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير «إذاعة الأولى 107.4 إف إم».

وجاء تفوق علي العزيزي على حساب عبدالله الفلاحي، بنتيجة 85 درجة مقابل 15 درجة، في ليلة شهدت تفوّق العزيزي بفارق مريح، والذي بات على بُعد خطوة من تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبية.

وانطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيها فاصلاً من المهارات المميزة، وتحديداً في عملية الفر، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الـ25 علامة لمصلحة علي العزيزي.

وفي سؤال الموروث تمكن العزيزي من الإجابة بشكل صحيح، ليسجل في رصيده 10 علامات إضافية.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق العزيزي أيضاً، ليكسب 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن العزيزي أيضاً من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح (السكتون) التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق الفلاحي ليفتتح رصيد بـ15 علامة.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 600 متر وأقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوّق العزيزي ليكسب 20 علامة.

بطولة مستدامة

اعتبرت مديرة إدارة الإذاعات مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، أن تنوّع التحديات التراثية التي تتضمنها بطولة «فزاع لليولة»، هو عامل ضمان لاستدامتها، معتبرة أن ما تقدّمه البطولة في كل عام من تحديات ومحتوى، هو ركيزة أساسية في زيادة جمهورها ومتابعيها.

وتابعت أواديسيان: «عراقة البطولة والاسم الذي تحمله جعلتنا نسخر كل جهودنا في إظهارها بالشكل الذي يليق بها، ولذلك تعمل اللجنة المنظمة للبطولة في إطارين: الأول هو تدريب وتهيئة اليويلة لتقديم أداء متميز على أعلى درجات المنافسة، والثاني هو التغطية الإعلامية للجهود المبذولة من قبل المشاركين ليكونوا قدوة للناشئة الذين يتابعونهم ويعتبروهم بمثابة قدوة لهم، وهو الهدف الذي نسعى إليه في تقديم جيل جديد من أبناء البلاد متمسكين بموروثهم الشعبي وقيمهم الأصيلة».

الكعبي ضيف الحلقة

حلّ الفنان معضد الكعبي ضيفاً على الحلقة التاسعة من برنامج «الميدان 19»، وهو أحد خريجي برنامج «نجم الخليج» على تلفزيون دبي، وعاشق للفن الإماراتي الأصيل، حيث قدّم أغنية «جروحي» وتفاعل معها الجمهور الكبير الذي غصّت به مدرجات الميدان.

صداقة

عبّر علي العزيزي عن سعادته بوصوله إلى نهائي كأس فزاع الذهبية، وقال: «قدمت من مدينة العين في السيارة نفسها مع عبدالله الفلاحي، حيث تجمعني به صداقة عميقة، اكتملت وأصبحت أكثر نضجاً بوجودنا معاً في بطولة (فزاع لليولة)، لذلك ليس هناك فائز وخاسر بيننا، الأهم أننا مثّلنا مدينة العين بشكل مشرّف، وفي هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع الكل فائز».

. علي العزيزي: «في هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع الكل فائز».

. نتالي أواديسيان: «تنوّع التحديات التراثية، ضمان لاستدامة البطولة».