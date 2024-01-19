العثور على ثلاثة أشقاء مسنين متوفين حرقا قرب مدريد

قالت الشرطة الإسبانية إنها عثرت أمس الخميس على جثث ثلاثة أشقاء مسنين محترقة بشكل جزئي في منزلهم بالقرب من العاصمة مدريد.

وتم العثور على جثث امرأتين ورجل في الستينيات والسبعينيات من العمر مكومة في منزلهم في بلدة موراتا دي تاجونيا الصغيرة التي تبعد حوالي 40 كيلو مترا جنوب شرقي العاصمة مدريد، وفقا لما أفادت به الشرطة. وظهرت على الجثث علامات التعرض لعنف.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن تصفية حسابات تعتبر دافعا محتملا لارتكاب الجريمة. وكان الأشقاء قد اقترضوا بشكل متكرر مبالغ مالية كبيرة من المعارف والجيران.

ونقلت صحيفة "البايس" الإسبانية عن الجيران قولهم إن الشقيقتين كانتا تحولان أموالا إلى رجلين تقولان إنهما جنديان في أفغانستان منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الثلاثة باعوا شقة في مدريد لجمع الأموال للجنديين المزعومين، ولطالما طلبوا من الجيران والمعارف إقراضهم مبالغ تصل إلى 3000 يورو (3270 دولارا).

وتجاهلت الشقيقتان تحذيرات جيرانهما من أن هذا يمكن أن يكون عملية احتيال.

ولم تؤكد الشرطة حتى الآن هذه المعلومات.