بطارية صغيرة تجلب لصبي ابتلعها 228 ألف دولار

لم تكن أسرة صبي يبلغ من العمر 13 شهرًا تعلم أن ابتلاعه لبطارية صغيرة سيجلب لهم 188 ألف جنيه إسترليني (228 ألف دولار تقريبا)، وذلك بعد كابوس مروا به، بسبب عدم إجراء الأطباء أشعة سينية لأكثر من أسبوع للكشف عن سبب معاناته.

وكان آرون سيكورسكي، قد تجاوز العام بقليل في ذلك الوقت، عندما ابتلع البطارية وهو يلعب في منزله في توام، أيرلندا، في 25 يوليو 2018، حسبما استمعت المحكمة العليا.

وبدأ الطفل بعدها بالسعال قبل أن يتقيأ فشكت والدته مارلينا سيكورسكي بأنه ابتلع شيئًا ما. وعندما أخذته إلى الطبيب في اليوم التالي نفى لها أن يكون قد ابتلع شيئًا، ولكن بعد يومين قامت الأسرة بنقله إلى العيادة مرة ثانية حيث تمت إحالته إلى قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى جامعة غالواي بسبب ارتفاع درجة الحرارة والقيء وصعوبة الأكل.

ولم يتم إجراء تصوير بالأشعة السينية على الصدر وإجراء عملية جراحية لاستخراج البطارية إلا بعد مرور أسبوع في 3 أغسطس. حيث أمضى الطفل ثلاثة أسابيع في العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية ترميمية في المريء، بحسب ما ذكرته صحيفة آيرش ميرور.

وفي حين تم التغاضي عن احتمال وجود جسم غريب في جسد الطفل جادلت الأسرة أنه لو تم إجراء فحص مناسب وتصوير أشعة سينية للصدر، لكان من الممكن العثور على بطارية الزر وإزالتها قبل تسربها.

واتخذت الأسرة إجراءات قانونية ضد المدير التنفيذي للخدمات الصحية (HSE) والطبيب العام بسبب ذلك، ولا سيما أن البطارية تتفاعل مع اللعاب الذي يحترق عبر المريء، مما يستدعي طلب المساعدة الطبية في غضون 48 ساعة.

واعتذرت المشفى عما حصل وقالت في بيان في المحكمة "نود أن نقدم لك اعتذارنا الصادق عن المعاملة التي تلقاها آرون منا في عام 2018. نأسف للضيق والقلق الذي عانيته أنت وعائلتك".

من جهته وافق القاضي على أن الأموال المعروضة لتسوية القضية كانت عادلة.