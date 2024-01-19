توقيف شوارزنيغر في مطار ميونخ بسبب «الساعة الثمينة»

أُوقف نجم هوليوود، أرنولد شوارزنيغر، في مطار ميونخ في جنوب ألمانيا، لساعات، أمس، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الجمارك توماس مايستر: إنه كان ينبغي على الممثل الأميركي - النمساوي البالغ (76 عاماً) التصريح عن الساعة للجمارك، ودفع ضريبة عنها، لأنها ستبقى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام «ترمينايتر» و«كونان ذي برباريان» أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي للتزلج. وخلال الحفل، تطرح أعمال فنية وقطع ثمينة للبيع، وسيعود ريع المبيعات لدعم مشاريع مناخية مختلفة لنجم هوليوود.