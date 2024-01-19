«تلفزيون دبي» و«نيسان» يحتفيان بنجمة «إكس فاكتور»

احتفى تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، وشركة «نيسان الشرق الأوسط»، بنجم الموسم الأول من برنامج «إكس فاكتور» على تلفزيون دبي، وذلك خلال حفل أقيم، أمس، في صالة عرض سيارات «نيسان» في دبي، بحضور المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في «دبي للإعلام»، عبدالواحد جمعة، ورئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى «نيسان» في الشرق الأوسط، عبدالإله وزني، وممثلين عن «نيسان الشرق الأوسط» ووكلائها، شركة «العربية للسيارات» في دبي والإمارات الشمالية، وشركة «المسعود للسيارات» في أبوظبي والعين، و«مجموعة البابطين» في الكويت.

ووسط أجواء مليئة بالحماس، تسلمت حنين الشاطر، الفائزة بلقب البرنامج، سيارة «إكس تريل» 2024 الجديدة كلياً، التي تمتاز بامتلاكها كل ميزات القوة والسلامة والراحة المبتكرة، وتجمع بين العديد من التقنيات الرائدة والرفاهية والتصميم الأنيق بوجود سبعة مقاعد بتفاصيل أساسية غاية في الروعة مُصممة خصيصاً لتوفير تجربة مليئة بالإبداع، وكانت السيارة قد رافقت أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، التي ضمّت كلاً من: الفنان عبدالله الرويشد، والفنانة أنغام، والفنان راغب علامة، والمشتركين طوال فترة تصوير حلقات برنامج «إكس فاكتور» في دبي.

ولفت عبدالواحد جمعة إلى أن الموسم الأول من برنامج «إكس فاكتور» مثل قيمة إضافية إلى دورة تلفزيون دبي البرامجية، حيث يعكس حجم الإمكانات التي تمتلكها «دبي للإعلام» وإسه

اماتها في تحقيق نهضة إعلامية تعبّر عن روح دبي ومكانتها. وعبّر جمعة عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها التجارية مع شركة «نيسان»، مؤكداً إنها تعبّر عن التطلعات المشتركة للطرفين. وأضاف: «تعكس الشراكة مع (نيسان) حرصنا على توطيد العلاقات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، حيث يشكل ذلك ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤى دبي الطموحة». وتابع: «نفخر بعلاقتنا الطويلة مع شركة (نيسان)، التي تُعدّ من أبرز العلامات التجارية في المنطقة، ونتطلع لاستمرار شراكتنا معها على المدى الطويل، حيث تنسجم في مضمونها وأهدافها مع توجهات تلفزيون دبي، الهادفة إلى إطلاق برامج جديدة ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجات المتلقي».

وقال عبدالإله وزني: «نحن سعداء بتعاوننا مع (دبي للإعلام)، ودعم أحدث موسم من برنامج (إكس فاكتور)، الذي أسهم في رفع سقف وجودة وجاذبية البرامج الترفيهية في المنطقة، فقد كانت متابعة المنافسة بين المواهب الغنائية طوال فترة عرض البرنامج أمراً مبهجاً للغاية، ويشرفنا تكريم حنين الشاطر، وأن نقدم لها سيارة (إكس تريل) 2024 الجديدة، تقديراً منّا لموهبتها الرائعة، حيث تُعدّ سيارة (إكس تريل) بتصميمها المبتكر ومميزاتها للسلامة والراحة، انعكاساً مثالياً لهذه الرحلة الاستثنائية التي بدأتها حنين الشاطر خلال البرنامج».