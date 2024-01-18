فيديو صادم لأم تحبس طفليها في قفص بحديقة عامة بالعراق

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر السلطات الأمنية العراقية أثناء عملية إنقاذ طفلين حبستهما والدتهما داخل قفص وتركتهما في حديقة عامة مجاورة لجسر الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقالت شرطة الكرخ إنه بعد تلقي بلاغات، تم إنقاذ الصغيرين بأمر قضائي، وتحويلهما إلى مركز رعاية.

ونشرت شرطة الكرخ مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء عملية إنقاذ الطفلين الذين كانا في حالة رثة داخل قفص حديدي قبل يومين من انقاذهما.