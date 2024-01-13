عناكب وصراصير يكلفان شركة "إيباي" 3 ملايين دولار

وافقت شركة" إيباي " للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع ثلاثة ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية إلى منزلهما.

وأظهرت ملفات القضية التي كان ينظرها القضاء الأمريكي أن مسؤولين تنفيذيين أرسلوا إلى عددٍ من منتقديهم عناكب وصراصير حية داخل طرود، وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لإيباي في قضية جنائية، الخميس. ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الزوجان أصدرا منشورا على الإنترنت تحت مسمى "إي كوميرس بايتس" أغضب مديري إيباي.

وقال ممثلو الادعاء إن الزوجَيْن إينا وديفيد شتاينر، استُهدفا بسبب إنتاجهما رسالة إخبارية لم تعجب الموظفين.

وجاء في التسجيلات أن الزوجَيْن تعرّضا للرعب "عاطفيًا ونفسيًا وجسديًا".

وقال مكتب المدعي الأميركي في ماساشوستس إن إيباي دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة.

ينص الاتفاق على قبول إيباي المسؤولية عن التحرش والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي. كما ينص على تعيين مراقب مستقل للإشراف على الشركة لمدة ثلاث سنوات للتأكد من امتثالها للشروط والقانون الفيدرالي.

وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.