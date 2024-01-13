«المرموم».. 10 أيام سينما في صحراء دبي

في أجواء تحتفي بالفن السابع، أضاء مهرجان «المرموم.. فيلم في الصحراء» شاشاته أمس، في وسط محمية المرموم الصحراوية، في نسخته الثالثة التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). وتقدم هذه النسخة التي شهد افتتاحها نخبة من النجوم العرب والمخرجين الإماراتيين والعرب 70 فيلماً قصيراً، ومجموعة من الندوات وورش العمل على مدى أيام المهرجان الـ10، ما يؤكد على دور المهرجان في العمل على فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام، وتوفير منصة مبتكرة قادرة على تمكين أصحاب المواهب والمبدعين من عرض أفلامهم وقصصهم أمام الجمهور.

ويعرض المهرجان الذي يحمل شعار «قصص ترويها الطبيعة» 70 فيلماً قصيراً غالبيتها لا تتجاوز 30 دقيقة، لمجموعة من صناع الأفلام الإماراتيين والعرب والأجانب. ومن الأفلام التي ستقدم خلال المهرجان «جدة المكان»، و«بلا ما نحكي»، و«وايلد دبي»، و«صيف مدينة وكاميرا». وإلى جانب الأفلام الروائية يقدم المهرجان مجموعة من الأفلام الحركية (الأنيميشين)، منها فيلم «السنافر»، الى جانب أفلام الحركة، وبعض الأفلام الروائية الطويلة التي تتجاوز مدتها ساعة مثل فيلم «العشاء العائلي الأخير».

ويتنافس خلال المهرجان 56 فيلماً قصيراً على جوائز «مسابقة المرموم للأفلام القصيرة»، وذلك ضمن فئاتها الثلاث، وهي: الوثائقية والأنيميشن وأفلام الحركة الحية. ويتولى مهمة تقييم الأفلام نخبة من خبراء قطاع السينما في الإمارات والمنطقة، إذ تضم لجنة تحكيم فئة أفلام الأنيميشن (التحريك) كلاً من: المخرج ورسام الكاريكاتير الإماراتي حيدر محمد، والشريك المؤسس ومدير الاستراتيجيات والمحتوى في «خرابيش» وائل عتّيلي، والمخرجة البحرينية إيناس يعقوب، أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتتألف من: الممثل والمخرج اللبناني جورج خباز، والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والمخرج والمؤلف المصري تامر محسن، فيما تتألف لجنة تحكيم فئة أفلام الحركة الحية (لايف أكشن) من: المخرج الإماراتي هاني الشيباني، والمخرج المصري محمد سلامة، والممثلة الإماراتية الدكتورة سلامة المزروعي. وسيحصل الفيلم الفائز عن كل فئة في المسابقة على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 30 ألف درهم، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة في الحفل الختامي للمهرجان الذي سيقام في 21 يناير بمحمية المرموم الصحراوية.

وإلى جانب عروض الأفلام وورش العمل والندوات، سيتمكن الجمهور من مشاهدة المعارض المرتبطة بالسينما، إذ ينظم المهرجان ثلاثة معارض فنية مستلهمة من تاريخ السينما، من بينها معرض «روائع الملصقات السينمائية» الذي يضم مجموعة فريدة من مقتنيات رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر.

وتضم فعاليات المهرجان العديد من العروض الموسيقية والتراثية التي تضيء على جماليات التراث الإماراتي وعناصره ومكوناته والحرف التقليدية، ومنها حرفة التلي والخوص، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى تعزيز حضور التراث الإماراتي في مختلف الأحداث الثقافية والفنية التي تشهدها الإمارة.

. المهرجان يعمل على فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام.

. فعاليات وعروض تضيء على جماليات التراث الإماراتي.

. منصة مبتكرة قادرة على تمكين أصحاب المواهب والمبدعين.