مروحية جاءت لنقل مصاب فسقطت به أرضاً

سقطت مروحية تابعة للشرطة البرازيلية بعد ثوانٍ من إقلاعها وهي تنقل سائقاً مصاباً من موقع حادث مروري على أحد الطرق، في ولاية ميناس جيرايس جنوبي شرق البرازيل.



وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن الحادث وقع عقب استجابة شرطة الطرق السريعة لحادث مروري شمل مقطورتي جرارين وثلاث شاحنات، ما أدى إلى إصابة أحد السائقين بجروح.



من جانبها، أوضحت شرطة الطرق السريعة الفيدرالية أن الحادث وقع بعد أن فقدت مروحة الهليكوبتر القدرة على الدوران بالسرعة المطلوبة، فسقطت وعلى متنها 6 أفراد.

وفي النهاية، خرج جميع أفراد الطائرة بسلامة من الحادث، فيما تم نقل سائق الشاحنة المصاب إلى المستشفى في سيارة إسعاف.