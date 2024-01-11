نجاة امرأة مقعدة بعد مرور قطار فوق كرسيها المتحرك

مرّ قطار فوق امرأة مقعدة سقطت على سكة حديد في كرسيها المتحرك الكهربائي، وخرجت سالمة تقريباً من الحادث، على ما أعلنت الشرطة السويسرية الأربعاء.



وقع الحادث بعد ظهر الثلاثاء الماضي في محطة كايزيروغست، قرب مدينة بازل في شمال غرب سويسرا، حسبما ذكرت شرطة كانتون أرغاو.

وكتبت الشرطة، أن المرأة البالغة 70 عاماً، كانت «محظوظة للغاية»، لأنها علقت في المنطقة الوسطى تماماً بين سكتي الحديد، لذلك لم يمسها القطار الذي مر فوقها إلا قليلاً.



وقد نُقلت المرأة المقعدة إلى المستشفى، وكذلك شخص آخر كان على المنصة. ووقد أصيبت بجروح طفيفة، بعدما أصيبت بأجزاء من الكرسي المتحرك التي تطايرت جراء الصدمة.



وتسبب الحادث في تعطيل حركة السكك الحديد في محطة كايزيروغست لساعات.

وتستبعد الشرطة في هذه المرحلة أي تدخل متعمد من طرف ثالث في الحادث.