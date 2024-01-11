مهرجان دبي للتسوّق: لا تفوّتوا الفرصة الأخيرة

يختتم مهرجان دبي للتسوّق دورته الـ29 في 14 يناير الجاري، داعياً جميع الراغبين في عطلة نهاية أسبوع استثنائية، إلى الانضمام إلى الأيام الأخيرة من المهرجان بكل ما فيه من فعاليات وأنشطة ترفيهية ستبقى محفورة في الذاكرة لفترة طويلة.

ومع بداية العد التنازلي لمهرجان التجزئة المفضل في العالم، يعمل فريق مهرجان دبي للتسوّق في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تنظيم عدد من الحفلات الموسيقية، التي تضم عدداً من ألمع نجوم الغناء العربي، إلى جانب باقة من عروض التسوّق المميزة. كما يمكن للزوّار الاستمتاع بتجربة أشهى المأكولات، والدخول في سحوبات على جوائز قيمة، فضلاً عن العديد من الأنشطة الأخرى.

ومن بين فعاليات اختتام «دبي للتسوّق» «مهرجان 321» في سكاي دايف دبي، الذي يستقطب باقة من ألمع الأسماء في سماء الفن العربي، إذ سيلتقي الجمهور من خلال ثلاثة عروض حية مع كل من: حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس. وتضم الفعاليات الختامية أيضاً عرضين مذهلين: عرض طائرات (الدرون)، الذي سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ مهرجان دبي للتسوّق، إلى جانب عرض الألعاب النارية، الذي سيملأ سماء دبي بالألوان والأضواء الرائعة. ولن تقتصر الفعاليات على ذلك، بل ينتظر الجمهور أيضاً عرض فريق الفرسان للحركات البهلوانية، إذ سيؤدون مجموعة من أكثر الألعاب الحركية في الهواء متعة وتشويقاً.

كما تقدم عطلة الأسبوع الختامية تجارب عائلية مميزة، وسيحظى عشاق الطعام المميز بتجربة النكهات الجديدة والأطباق الشهية، إلى جانب الأطباق التقليدية الفاخرة.

ألعاب نارية

وتضم قائمة فعاليات 14 الجاري، عروض الألعاب النارية في تمام التاسعة مساءً بمنطقة «بلوواترز وذا بييتش»، (جي بي آر)، إذ ستضيء سماء دبي ليلاً بمجموعة من الألوان الآسرة، التي جرى تصميمها لتكون ختاماً لا يُنسى لفعاليات الدورة مهرجان دبي للتسوّق الـ29.

ويحتضن المكان نفسه آخر عروض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوّق، التي انطلقت منذ بداية المهرجان، وتقام يومياً لتقدم سرداً قصصياً مميزاً في الثامنة و10 مساءً.

تُعدّ عطلة نهاية الأسبوع الختامية أيضاً الفرصة الأخيرة لمشاهدة بعض فعاليات مهرجان دبي للتسوّق الأكثر شعبية قبل اقتراب الحدث من نهايته.

لا تفوّتوا فعاليات «أضواء دبي» المفضلة بإضاءاتها الرائعة في الوجهات الشهيرة في أنحاء المدينة، إذ يمكن مشاهدة «ذا أنوكي» في منطقة السيف وحي دبي للتصميم وسوق «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم، أو فعالية «عجائب الأمازون في ويست بيتش» في نخلة جميرا، إضافة إلى «إضاءة النيون» في السيف وسوق الذهب القديم، وكذلك يمكن مشاهدة مجسّمي «مدهش ودانة» العملاقين في «سيتي سنتر مردف».

أحدث الصيحات

وسيحظى زوّار سوق «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم، الذي سيغلق أبوابه قريباً بفرصة اقتناء أحدث صيحات الموضة والأزياء التقليدية وقطع الملابس الفريدة، إضافة إلى تجارب الطعام من الوجبات الخفيفة الشهية، فضلاً عن عروض الموسيقى الحية والرقص، وفعالية «فينتي بيوتي درايڤ إن».

ولمحبي الموسيقى، هناك فرصة أيضاً للاستمتاع بعروض نغمات دبي الموسيقية الأخيرة مع باقة تضم العديد من الفنانين الصاعدين الذين يقدمون عروضهم الغنائية على 16 مسرحاً مفتوحاً. وسيقدم معرض «عطور أرماني/بريفي هوت كوتور» في حديقة دبي أوبرا تجربة مميزة مع مجموعة من أرقى العطور وأكثرها تميزاً.

كما يمكن للزوّار التوجه إلى مهرجان «شتانا في حتا» في وادي هب لقضاء عطلة مميزة حتى نهاية مهرجان دبي للتسوّق.

الألعاب النارية ستضيء سماء دبي بمجموعة من الألوان الآسرة، التي صممت لتكون ختاماً لا يُنسى.

تخفيضات وجوائز

لعشاق التسوّق، احرصوا على الاستفادة من جميع العروض والخصومات في الأسبوع الأخير من موسم التخفيضات في مهرجان دبي للتسوّق، وأيضاً من الجوائز والمكافآت القيمة. وسيحظى المتسوّقون بفرصة ربح جوائز ضخمة، مثل القطع الذهبية والنقود والسيارات، وغيرها في السحوبات، ومنها سحوبات مهرجان دبي للتسوّق الكبرى، وسحب «أنفق واربح في مهرجان دبي للتسوّق»، وسحب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إضافة إلى عروض حصرية لأعضاء برنامج الولاء «شير»، وميوز (MUSE)، وبرنامج المكافآت «تيكت»، وغيرها.