«روائع الشتاء» تواصل نشر البهجة

تواصل «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترحيب بضيوفها في عالم من السحر والمرح، خلال فعالية «روائع الشتاء»، التي تتيح للزوّار لقاء شخصياتهم المحبوبة، والاستمتاع بباقة من العروض والألعاب والمغامرات العائلية، ضمن أجواء احتفالية تستمر حتى الأحد المقبل.

وسيتمكن الضيوف في «وارنر براذرز بلازا» من الاستمتاع بعرض «ذا نتكواكر»، الذي يعد أكبر إنتاج مسرحي يقدم في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، بمشاركة الثنائي المحبوب «باغز باني» و«دافي داك»، وفريق عالمي مكون من 50 مغنياً وراقصاً ولاعباً بهلوانياً. ويتميز العرض بتقديمه مباشرة للعديد من الشخصيات المحبوبة، مثل: «لولا باني» و«تويتي» و«سيلفستر» و«تاز» و«توم آند جيري» في أجواء مبهجة. كما سيشاهد الضيوف عروض الإسقاط والمؤثرات الضوئية، إضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية، بما في ذلك الأغنية الاحتفالية «Let it Shine» التي أنتجت خصيصاً للعرض.

وستتجلى البهجة في منطقة «كرتون جانكشن»، حيث ستتاح الفرصة للضيوف لالتقاط أجمل الصور التذكارية مع «سكوبي - دو» وطاقم «ذا ميستري إنك» الذين يتألقون بأجمل الملابس الاحتفالية، كما يمكنهم الانضمام إلى «دافي داك» في حفل دافي الراقص لهذا الموسم، واختبار مهاراتهم والتنافس مع «دافي داك» وموهبته المميزة.

وفي منطقة «بيدروك»، التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تستقبل عائلة «ذا فلينستونز» الضيوف في العصر الحجري وبملابسهم المميزة لتشاركهم احتفالات موسم الشتاء بأسلوبهم الخاص.

• عرض «ذا نتكواكر» يقدم بمشاركة الثنائي المحبوب «باغز باني» و«دافي داك» وفريق عالمي.