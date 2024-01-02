تايلاند والصين تعفيان مواطني بلديهما من تأشيرة الدخول

أعلن رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، اليوم، أن تايلاند والصين اتفقتا على التنازل عن متطلبات تأشيرة دخول مواطني البلدين، في خطوة من المرجح أن تسرع وتيرة التعافي بعد الجائحة في صناعة السياحة الرئيسية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال سريتا، للصحافيين، إنه سيتم إعفاء الزائرين الصينيين إلى تايلاند من متطلبات التأشيرة بما يتجاوز المخطط المؤقت الحالي الذي ينتهي في 29 فبراير المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سريتا أن الصين ستمنح السائحين التايلانديين نفس الامتياز الدائم عقب عدة جولات من المحادثات.

يشار إلى أن الصينيين كانوا يشكلون أكبر مجموعة من السياح في تايلاند قبل جائحة كورونا.

وبلغ عدد الصينيين أكثر من ربع الـ 40 مليون سائح الذين زاروا تايلاند في عام 2019، في حين لم يبلغوا سوى نحو 3.5 مليون من أصل 28 مليون سائح في عام 2023.