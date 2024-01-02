ارتفاع حرارة المحيطات يؤثر سلباً على صيد الأسماك

مني قطاع صيد الأسماك في البيرو بخسائر ملحوظة خلال عام 2023، ويسعى جاهداً لتجنب التأثيرات السلبية للاحترار المتزايد لمياه المحيط الهادئ على هذه الصناعة.

فظاهرة «إل نينيو» المناخية التي تؤدي بصورة دورية إلى ارتفاع حرارة المحيطات، بسبب الجفاف والفيضانات، تُحدث أضراراً بالغة في البيرو، المُنتج الأول عالمياً لزيت السمك ودقيق السمك المصنوعين من أسماك الأنشوجة من نوع «إنغراوليس رينغنز»، الذي يعيش في المياه المعتدلة البرودة قبالة سواحل البيرو وتشيلي.

واتفق خبراء على أن ظاهرة الاحترار المناخي جعلت ظاهرة «إل نينيو» أكثر شدة وتكراراً. وبدأت الظاهرة رسمياً منتصف العام الماضي، وقد تستمر إلى مايو المقبل.

وقال مدير شركة «لوسيانا» لصيد الأسماك في شانكاي، روبرتو لارين «لم يعد يوجد غذاء في البحر، ولا تنمو الأسماك بشكل جيد، بفعل ارتفاع الحرارة في السنوات الأخيرة».