«دبي للإعلام» تواكب احتفالات العام الجديد ببث حي ومباشر

أعلنت «دبي للإعلام» عن انتهاء جميع تحضيراتها الخاصة بمواكبة احتفالات العام الجديد 2024 التي ستشهدها إمارة دبي بدءاً من مساءً يوم الأحد المقبل وحتى صباح الإثنين الأول من يناير 2024، وذلك من خلال سلسلة من التقارير والتغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي تعكس جهود دبي واستعداداتها لإبهار العالم بما تقدمه من احتفالات وعروض وألعاب نارية في كل وجهاتها ومعالمها الرئيسة، ويأتي ذلك في سياق التزامات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تحقيق رؤى دبي الطموحة، وتعزيز ريادة الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية وجهة جاذبة ومفضلة للعيش والعمل والترفيه.

وعلى قدم وساق، تمضي «دبي للإعلام» في استعداداتها لتقديم تغطية حصرية ومميزة لاحتفالات العام الجديد في دبي، بهدف نقلها إلى العالم بأفضل صورة من خلال شبكة واسعة من المراسلين والإعلاميين الذين سيعملون على نقل نبض الجمهور في كل مواقع الاحتفالات التي تم تجهيزها بأكثر من 25 كاميرا ستسهم في نقل الحدث مباشرة إلى شاشات قنوات «دبي للإعلام» عبر استوديوهات حديثة تمت إقامتها في منطقة برج بارك، ويتولى المسؤولية عنها طواقم عمل تتميز بخبرتها وحرفيتها العملية، وبباع طويلة في العمل الإعلامي، ما يعكس إمكانيات «دبي للإعلام» وما تمتلكه من قدرات عالية على صنع محتوى إعلامي متميز بأدوات متجددة، وتقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزز مكانة دبي مركزاً رئيساً لصناعة الإعلام والريادة فيه.

وفي السياق، قالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»: «تمثل احتفالات العام الجديد في دبي حدثاً عالمياً مميزاً، يضع الإمارة في دائرة اهتمام وترقب العالم الذي تعود على مدار سنوات متابعة ما تقدمه دبي من عروض وألعاب نارية مبهرة ومتفردة واحتفالات خاصة بهذه المناسبة، لاسيما تلك التي تقام في منطقة برج خليفة، الأعلى في العالم، ما يجعلها محط أنظار الجميع»، مشيرة إلى أن «دبي للإعلام» أعدت خطة عمل نوعية، بهدف توفير تغطية شاملة ومتواصلة عبر مختلف قنواتها، تمكنها من نقل أجواء الاحتفالات التي ستقام في مختلف أرجاء دبي، وهو ما يعكس حرص «دبي للإعلام» على تقديم صورة مميزة عن الإمارة الأجمل في العالم، وما تتضمنه من تجارب ترفيهية متنوعة قادرة على إبهار الجميع، منوهة إلى أن طبيعة الحدث وضخامته تفرض مواكبته بطريقة مبتكرة ومتجددة. وتوجهت الجرمن بالشكر الجزيل إلى كل فرق العمل والجهات التي تتعاون مع «دبي للإعلام» لتسهيل مهمة نقل احتفالات الإمارة إلى العالم، ما يعكس أهمية العلاقة والشراكات التي تتمتع بها «دبي للإعلام» مع الجهات والمؤسسات المحلية، وهو ما يعزز دورها في تحفيز الجمهور لاستكشاف ما تمتلكه دبي من إمكانات ومناطق سياحية جاذبة.

ومع إعلان دبي عن جاهزيتها الكاملة لإبهار العالم بمجموعة كبيرة من العروض والاحتفالات الخاصة لاستقبال عام 2024، وعدت «دبي للإعلام» الجمهور ومتابعي قنواتها التلفزيونية والرقمية بسهرة مميزة، تقدمها الإعلامية رؤى الصبان وزميلها محمد سالم، انطلاقاً من استوديوهات «دبي للإعلام» المقامة في منطقة برج بارك، وذلك بدءاً من الساعة 11:30 ليلاً من مساء الأحد 31 ديسمبر 2023 وحتى صباح الإثنين الأول من يناير 2024، وسيتم خلالها توحيد البث عبر شاشات «تلفزيون دبي» و«قناة سما دبي» و«دبي ون» و«منصة أوان الرقمية»، إلى جانب حساباتها الرسمية على كل مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لتقديم تغطية حصرية ومتكاملة لاحتفالات العام الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال مجموعة من الفقرات المتنوعة واللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية الحية التي تقدمها شبكة مراسلي «دبي للإعلام» وطواقمها الموزعة على العديد من المواقع في مختلف أرجاء دبي، ومن بينها برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، والقرية العالمية، ومنطقة برج بارك الواقعة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومنطقة السيف، إضافة إلى برواز دبي، وبرج العرب، وذا بوينت في جزيرة نخلة جميرا، وفستيفال سيتي، وغيرها من المواقع الحيوية في الإمارة.

وستتخلل التغطية المباشرة بث مجموعة من التقارير التي تنقل نبض المدينة، وما تشهده من عروض ترفيهية وفعاليات خاصة بهذه المناسبة، وترصد عروض الألعاب النارية التي ستشهدها مختلف المواقع في دبي، وصولاً للعد التنازلي للاحتفال الأكبر والأضخم في دبي الذي سيقام في منطقة برج خليفة، حيث تنطلق الألعاب النارية في سماء دبي على وقع موسيقى نافورة دبي بدءاً من الساعة 11:50 مساءً حتى 12:10 صباحاً، لتأسر أنظار الآلاف من الزوار والمشاهدين من أنحاء العالم.

(DxB Today)

الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية سيكون على موعد مع برنامج (DxB Today) الذي يطل على شاشة قناة «دبي ون» في تمام الساعة 11:00 مساءً، حيث تقدم «دبي للإعلام» من خلاله مجموعة تقارير خاصة ترصد تفاعل أفراد المجتمع مع احتفالات العام الجديد، وأبرز الأحداث التي شهدتها الإمارة خلال 2023.

«دبي هذا الصباح»

أعلنت «دبي للإعلام» عن تخصيص حلقة كاملة من برنامج «دبي هذا الصباح»، الذي سيبث على شاشة تلفزيون دبي في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الإثنين الأول من يناير 2024، سيتم خلالها رصد النجاحات والإنجازات التي حققتها إمارة دبي خلال 2023، إلى جانب أبرز الفعاليات والأحداث التي شهدتها، ومن بينها القمة العالمية للحكومات، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتقرير الختامي الذي خرج به قادة العالم في المؤتمر الدولي، إضافة إلى تقارير أخرى تضيء على الاستعدادات اللوجستية وعمليات التنظيم التي ترافق الاحتفالات في دبي وقدرتها على إبهار العالم، والجهود التي تبذلها فرق القيادة العامة لشرطة دبي لتأمين احتفالات العام الجديد، والتسهيلات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لضمان انسيابية الحركة في شوارع الإمارة خلال فترة الاحتفالات، كما يتضمن البرنامج عرض تقارير أخرى ترصد أبرز الأحداث الترفيهية ومستويات السياحة ومعدلات الإشغال الفندقي في دبي، وكذلك تقارير توثق لأبرز الأحداث حول العالم، واحتفالات المدن العالمية بالعام الجديد.

سارة الجرمن: «دبي للإعلام» حريصة على تقديم صورة مميزة عن الإمارة الأجمل في العالم.

25 كاميرا وشبكة مراسلين ترصد احتفالات الإمارة وتنقلها للعالم بأبهى صورة.

الاحتفال الأكبر والأضخم سيقام في منطقة برج خليفة، حيث تنطلق الألعاب النارية في سماء دبي على وقع موسيقى نافورة دبي بدءاً من الساعة 11:50 مساءً حتى 12:10 صباحاً.