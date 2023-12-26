إضاءة شوارع المدينة المنورة بـ «الذكاء الاصطناعي»

حققت هيئة تطوير المدينة المنورة نقلة نوعية في استخدام التقنيات في مشروعات الإنارة، من خلال تركيب 82 ألفاً و192 وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع، تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء عبر شبكة LORAWAN المتقدمة، تغطّي ما نسبته 85% من مساحة الشوارع وميادين المشي في المدينة المنورة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، بأن مشروع إنارة الشوارع الذكية، يعدّ مشروعاً مبتكراً ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، إذ أسهم المشروع في خفض نحو من 30% إلى 45% من كُلف الطاقة، إضافة إلى توفير ما نسبته 25% إلى 30% من كُلف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.

ويسهم المشروع في زيادة الكفاءة، وتخفيض الكُلف التشغيلية، وكُلف الصيانة، عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال.