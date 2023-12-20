حديقة أم الإمارات: عودة «عروض الحيوانات»

بالتعاون مع حديقة الحيوانات بالعين، أعلنت حديقة أم الإمارات في أبوظبي عن عودة عروض حظيرة الحيوانات المؤقتة، اعتباراً من بعد غد وحتى منتصف يناير المقبل. وستتاح للزوار الفرصة لالتقاط الصور مع حيواناتهم المفضلة والتفاعل معها، والاستمتاع بالعديد من التجارب والتعرف عن قرب إلى أنواع مختلفة، من بينها الطيور الجارحة والببغاوات والثعابين، وغيرها من الزواحف.

وخلال أيام 22 و23 و29 و30 ديسمبر، يمكن للزوار التعرف عن قرب إلى أنواع مختلفة من الطيور الجارحة والزواحف، إذ سيقدم مدربون لمحة عن طبيعة وحياة هذه المخلوقات.

وكذلك يمكن للزوار التقاط الصور والتحدث مباشرة مع المدربين، كما ستعود هذه التجربة إلى حديقة أم الإمارات أيام 5 و6 و12 و13 يناير المقبل.

وبالإضافة إلى عروض حظيرة الحيوانات المؤقتة، تحتضن حديقة أم الإمارات عدداً من الحيوانات التي تتولى حديقة الحيوانات بالعين مسؤولية رعايتها؛ منها المهور الصغيرة والجمال والأرانب والسلاحف والماعز وطيور الإيمو (النعام الأسترالي). ويمكن للصغار ركوب الجمال أو المهور الصغيرة وإطعام حيواناتهم المفضلة.