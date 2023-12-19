تريسي إمين تتعافى بعد إصابتها بمضاعفات معوية

أعلنت الفنانة البريطانية تريسي إمين أنها تتعافى في تايلاند بعدما كادت أمعاؤها الدقيقة «تنفجر»، بسبب مضاعفات واجهتها عقب إجرائها عملية جراحية.

وفي منشور كتبته أول من أمس عبر «إنستغرام»، قالت إمين، إنها شعرت كأنها استهلكت «حياة أخرى من حيواتها التسع». وكانت الفنانة الستينية والتي تُعد اسماً بارزاً سابقاً في حركة «الفنانين البريطانيين الشباب»، قد حاربت السرطان وخضعت لعمليات جراحية كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت في منشورها أنها تألمت «بشدّة»، متوجهة بالشكر لمستشفى بوكيت وفندق فخم نزلت فيه خلال إقامتها في الجزيرة السياحية الشهيرة. وتابعت: «السبب ليس السرطان، بل مضاعفات معوية حادة ناجمة عن عدوى، وازدادت سوءاً مليون مرة بسبب الطيران».

وأضافت: «كادت أمعائي الدقيقة تنفجر. ولحسن الحظ كنت في تايلاند عائدة من أستراليا، فأمضيت بضعة أيام في مستشفى جيد جداً، وأنا حالياً أتعافى».