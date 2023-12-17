«ديك ذهبي جديد» فوق برج نوتردام

شهد ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، أمس، لحظة محورية، مع تثبيت ديك ذهبي فوق برجها.

ويمثل هذا خطوة رئيسة في إحياء النصب التذكاري بعد الحريق المدمر الذي نشب في أبريل 2019. والديك الجديد الذي صممه كبير المهندسين المعماريين، فيليب فيلنوف، سيحل محل الديك الأصلي الذي تضرر بشكل لا يمكن إصلاحه في الحريق.

وستُدرج في أنبوب مغلق داخل التمثال أسماء نحو 2000 فرد أسهموا في إعادة بناء الكاتدرائية، ما يؤكد الجهد الجماعي وراء الأعمال.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي زار الموقع الأسبوع الماضي للاحتفال بالعد التنازلي لمدة عام لإعادة افتتاحه، أعلن أن الديك الأصلي سيتم عرضه في متحف جديد في فندق ديو.