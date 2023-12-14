قرية ليوا تكشف عن مجموعة جديدة من الشركاء المشاركين في المهرجان الصحراوي خلال ديسمبر الجاري

كشفت قرية ليوا، بدعم من شركة دو وبالتعاون مع بنك ويو وشركة إكسيد، عن مجموعة أخرى من الشركاء والعلامات المشاركة في مهرجانها الصحراوي المرتقب في ديسمبر الجاري، حيث توفر القرية مجموعة واسعة من الأنشطة ضمن عدة مناطق مختلفة مصممة لتوفر تجارب حصرية للزوار وسط أجواء عائلية، مما يجعلها وجهة مثالية للاحتفاء بالثقافة والفنون والموسيقى والمغامرات الإماراتية الأصيلة. وتقدم الوجهة مجموعة من تجارب تناول الطعام الشهية بالتعاون مع علامات المأكولات والمشروبات الفاخرة، إلى جانب أشهر علامات التجزئة والاحتفالات الموسيقية الرائعة، لتأخذ الزوار في رحلة تثري حواسهم.

تشكيلة من أشهى الأطباق الإماراتية والعربية الأصيلة

تحتضن قرية ليوا مجموعة من علامات المأكولات والمشروبات العالمية والإقليمية ضمن مختلف المناطق لتوفر أشهى النكهات في قلب الصحراء. وتضم منطقة السوق، السوق العربي التقليدي الذي يتميز بإطلالاته الخلابة على السطح، مطعم هريس الفريج الذي يقدم للضيوف أشهى أنواع الهريس، أحد أشهر الأطباق الشرق أوسطية، إلى جانب مطعم مندي مان الذي يشتهر بتحضير الأطباق اليمنية الأصيلة بلمسة معاصرة، بما في ذلك المندي والمظبي. كما تستضيف المنطقة مقهى كارتل كوفي روسترز، العلامة الشهيرة بتحضير أجود أنواع القهوة المحمصة والطازجة في أبوظبي من أجل الحفاظ على النكهة الأصيلة والرائحة الشهية.

وتجمع منطقة الواحة بين أصالة الماضي وجمال الحاضر إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات الاستثنائية المنتشرة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك هوم بيكري، العلامة المحلية التي تأسست على مبدأين أساسيين هما الاهتمام بالمخبوزات والشغف تجاه إسعاد العملاء من خلال تقديم الحلويات الجديدة؛ ومطعم بي بي سوشيال، الذي يقدم أشهى المأكولات الآسيوية المعاصرة؛ ومطعم نينيف، الذي يوفر أشهى المأكولات الشرق أوسطية الأصيلة. ويمكن لزوار المنطقة التلذذ بأشهى الحلويات من أبسلوت زيرو، وأشهى أصناف القهوة من علامة رين الشهيرة بشغفها تجاه تحضير ألذ أنواع القهوة الأصيلة في السوق.

وتضم منطقة الكرنفال منتزه ترفيهي مذهل وأربعة مقاهي مميزة تشكل الخيار المثالي لعشاق القهوة، وهي مقهى جليز وليبيرد ووايت وهوكا. وتقدم هذه المقاهي أشهى أصناف القهوة إلى جانب تشكيلة واسعة من المشروبات والوجبات الخفيفة الشهية. وتتنوع أطباق الحلوى لتلبي تفضيلات جميع عشاق الحلويات، حيث يقدم جيجلي ويجلي للحلويات أشهى أصناف التشيزكيك اليابانية، في حين يوفر باسكين روبنز ملاذاً للابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة في منتصف النهار والاستمتاع بتشكيلة لذيذة من الآيس كريم. كما تضم المنطقة مطعم ماماسيتا، الذي يشتهر بتقديم البرجر اللذيذ والأطباق الشهية المطهوة على طريقة عربات الطعام.

وتوفر منطقة ببجي موبايل مجموعة من أنشطة الرياضات الإلكترونية المميزة، إضافة إلى تجارب تناول الطعام المميزة، حيث تحتضن مطعم جوت، الذي يقدم أشهى أصناف البرجر؛ ومطعم إردك، الذي يتميز بتشكيلة من الوجبات الخفيفة؛ ومقهى ماست، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بكوبٍ من القوة الطازجة، ومطعم أورو بيزارو بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المطاعم التي تلبي كافة الأذواق.

تجارب تسوق لا مثيل لها

تشارك مجموعة من أبرز علامات التجزئة من جميع أنحاء العالم في فعاليات قرية ليوا، لتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات وتضفي وتوفر تجربة تسوق لا مثيل لها. وتضم منطقة السوق عدداً كبيراً من متاجر التجزئة الفاخرة، وتستضيف هذا الموسم علامة إيزيل المتخصصة بالأزياء العصرية التي تلبي تفضيلات مختلف السيدات من خلال تقديم أجمل التصاميم، وعلامة انفانسك دخون التي تقدم تشكيلة واسعة من العطور الفاخرة، بما فيها العود.

كما تستضيف منطقة الواحة مجموعة من العلامات، مثل علامة خلطات للعطور؛ وعلامة مايكل كورس الإمارات، سلسلة المتاجر الشهيرة بتقديم أجمل التصاميم منذ عام 1981؛ وتريانو، المتجر المتخصص بتوفير تجارب تسوق استثنائية من خلال أبرز العلامات الفاخرة في مجال الأزياء ومنتجات التجميل؛ وعلامة بنيفت كوزميتيكس، التي تشتهر بمستحضرات التجميل التي تلبي مختلف الأذواق.

ويمكن للزوار استكشاف تشكيلات الأزياء الاستثنائية في أ فريند أوف ماين، متجر نمط الحياة المميز الذي يقدم مجموعة من الجوارب والقبعات والقمصان والسترات المزينة بشعار العلامة. كما يمكنهم زيارة علامة فيذرز التي تستمد إلهامها من جمال وأناقة طائر الطاووس لتقدم تشكيلة من الصنادل والقبعات والنظارات الشمسية والمحافظ والأكواب. أما علامة كارتر آند وايت، فتقدم تشكيلة من الأزياء الفاخرة وإكسسوارات اليخوت.

الاستمتاع بتجارب استثنائية مليئة بالحماس وسط الأجواء الصحراوية المميزة

وإضافة إلى وجهات الطعام المميزة وخيارات البيع بالتجزئة المتنوعة، تزخر قرية ليوا بالأنشطة الاستثنائية التي ترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات غير مسبوقة. وتأخذ منطقة ببجي موبایل الزوار في رحلة فريدة للتعرف على عالم اللعبة المفعم بالتشويق والمغامرة، من خلال المشاركة في تحديات مميزة، مثل ليزر سترايك والرماية وفيكتوري سنابفورت. كما تقدم منطقة الكرنفال مجموعة من الألعاب والأنشطة الاستثنائية، بدءاً من كرة السلة وسلة اللوبستر ووصولاً إلى صيد البط وتحطيم الهرم وغيرها.

وتتكامل تجربة الضيوف وسط أجواء الصحراء النابضة بالحياة في قرية ليوا مع تشكيلة واسعة من المغامرات الحصرية، بما في ذلك المناطيد والطيران الشراعي والطائرات العمودية، مما يضمن تجارب تلبي مختلف أذواق الزوار وترتقي إلى مستوى تطلعاتهم.

تجارب ترفيهية وعروض غنائية تثري تجارب الزوار

تقدم نخبة من ألمع النجوم على المسرح الرئيسي المقدم من شركة دو تشكيلة رائعة من أغانيها المميزة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويستضيف المسرح في عطلة نهاية الأسبوع القادم يوم 16 ديسمبر، الفنان الكويتي عبد الله الرويشد والفنان السعودي علي بن محمد والمغنية اللبنانية ديانا حداد، كما يرحب يوم 23 ديسمبر بالفنان عبادي الجوهر، الفنانة الإمارتية اريام والفنان الكويتي مطرف المطرف. ويستقبل المسرح في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة والتي توافق ليلة رأس السنة، الفنانين خالد عبد الرحمن وعيضه المنهالي وحمد العامري، ليثروا أجواء قرية ليوا بمجموعة من أغانيهم السعودية والإماراتية المميزة.

وتأتي هذه الدورة في أعقاب النجاح الذي حققته قرية ليوا العام الماضي، حيث نجحت هذ العام بالحصول على رعاية العديد من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك شركة دو، مشغل الاتصالات الرائد في دولة الإمارات؛ وبنك ويو، المنصة المصرفية الرقمية المتكاملة الأولى في المنطقة والذي أعرب عن سروره بوصفه جهة راعية مشاركة في الفعالية، لتكون هذه الفعالية بداية تعاون طويل الأمد بين المؤسستين خلال السنوات القادمة.

كما شملت قائمة رعاة الفعالية شركة إكسيد، العلامة التجارية المرموقة للسيارات الفاخرة والممثلة بشركة الغرير للسيارات. وتعليقاً على هذه الموضوع، قال محمد مكتري، المدير العام لشركة الغرير للسيارات: "يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع مهرجان قرية ليوا. وتعكس هذه الشراكة التزام شركة إكسيد الممثلة بشركتنا بتقديم تجارب استثنائية تمزج بين الرفاهية الثقافية بأسلوبٍ استثنائي والتي يجسدها هذا المهرجان".

وتقام الدورة الثانية من مهرجان قرية ليوا يومياً خلال شهر ديسمبر، وتَعِد زوارها بتجربة مليئة بالتشويق والترفيه. ويمتد المهرجان المميز على مدار 24 يوماً، حيث يزخر بالأجواء والأنشطة الفريدة والنابضة بالحياة ويمثل ملاذاً استثنائياً بعيداً عن صخب المدينة. وتستمر الفعاليات حتى نهاية الشهر الجاري، ويمكن للراغبين بحجز التذاكر زيارة الموقع الرسمي لقرية ليوا.