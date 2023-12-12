مصادرة 11 طناً من الكوكايين وسط شحنة تونة مجمدة في ضبطية تاريخية في إسبانيا.. فيديو

صادرت الشرطة الإسبانية ووكالة الضرائب 11 طناً من الكوكايين كانت مخزنة في حاويات بحرية في فيغو وفالنسيا لتوزيعها في أوروبا من قبل منظمتين إجراميتين من أصل بلقاني، وتم القبض على 20 من أعضائهما.

وكما أفادت الشرطة الإسبانية أمس الاثنين، تم تنفيذ عملية تونارا في فيغو، حيث تم ضبط 7500 كيلوغرام من الكوكايين، وهي أكبر عملية ضبط في منطقة غاليسيا. وتم العثور على المادة مخبأة بين شحنة التونة المجمدة. وفي فالنسيا، تمت مصادرة 3400 كيلوغرام أخرى مخبأة في قاع مزدوج للحاويات.

وكان المعتقلون جزءًا من منظمتين إجراميتين من أصل بلقاني مكرستين لإدخال المخدرات إلى القارة الأوروبية.

وكما أوضحت الشرطة يوم الاثنين، كان للمنظمتين، التي قالت الصحافة الإسبانية إنهما من ألبانيا، شبكة أعمال معقدة لشحن الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى موانئ مختلفة في شبه الجزيرة الأيبيرية لتوزيعها في أوروبا.