رجل محظوظ جداً فاز بيانصيب الـ 10 ملايين مرتين في عامين

فاز رجل يتمتع بحظ خارق بجائزة كبرى قدرها عشرة ملايين دولار، مستخدما بطاقة حظ، وذلك بعد عامين فقط من فوزه بجائزة مماثلة.

وقالت وكالة "يو بي آي" أن رجلا يدعى تيم موراي ربح جائزة قدرها 10 ملايين دولار من تذكرة يانصيب قابلة للمسح بعد أن فاز سابقًا بنفس المبلغ من لعبة يانصيب مختلفة في عام 2022.

وأكدت هيئة اليانصيب التابعة لمدينة نيويورك إن موراي المحظوظ وهو من بروكلين اشترى تذكرة قابلة للمسح من شركةلليانصيب في أحد شوارع منطقة بروكلين ليحصد عبرها الجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين دولار. ولكن المفاجأة كانت عندما تبين أن موراي كان سبق وفاز بمبلغ 10 ملايين دولار من تذكرة مختلفة، كان قد اشتراها من نفس المتجر في عام 2022.

وتشابك حظ اللاعب مع حظ المتجر كما يبدو الذي يستطيع أن يتباهى ببيع الجائزة الكبرى مرتين خلال عامين، وإن كانت ذهبت لذات الشخص. ويقارب احتمال الفوز بهذه الجوائز الكبيرة احتمال واحد من عدة ملايين، وهو يجعل احتمال حصوله مرتين أشبه بالمعجزة.

ووفقا للوكالة فـإن موراي سيحصل كما في المرة الأولى على جائزته الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 6,122,400 دولار بعد الاقتطاعات الضريبية المطلوبة.