استراليا تطارد لصة الحلويات.. سرقت 10 آلاف قطعة دونات

تبحث الشرطة الأسترالية عن لصة مولعة بالحلويات بعد أن سرقت شاحنة تحمل 10 آلاف قطعة دونات في عملية سريعة وخاطفة.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة المرأة وهي تسرق شاحنة خدمة التوصيل المحملة بالكعك المحلى في محطة خدمة على طريق عام في كارلنجفورد، شمال غرب سيدني، في الساعة 3.30 صباحًا يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة أن السائق كان بالداخل يدفع لأمين الصندوق عندما جلست المرأة خلف عجلة القيادة وانطلقت بعيدًا. وكانت الشاحنة في طريقها لتوصيل الكعك ذي الطابع الاحتفالي إلى مواقع متعددة حول نيوكاسل.

وقالت شركة كريسبي كريم إن خبازيها يعملون على مدار الساعة لاستبدال المخزون المسروق بينما تحاول الشرطة تعقب المرأة والبضائع القيمة. وقالت في بيان: "الشرطة تبحث حاليًا عن الشاحنة واللصة صاحبة الضرس الحلو ".

قال متحدث باسم كريسبي كريم: "يسعدنا أن ننصح العملاء الذين كانوا يعتزمون الشراء أو الذين قدموا طلبات في كريسبي كريم ، سيتمكنون من الحصول على الكعك الخاص بهم، حيث تم استبدال المخزون بالفعل".

وأكدت الشرطة أن تحقيقًا جاريًا لتقديمها إلى العدالة. وتم إرسال ضباط حريصين من قيادة منطقة شرطة هيلز للعثور على المرأة التي توصف بأنها من السكان الأصليين/سكان جزر مضيق توريس، في أوائل الثلاثينيات من عمرها، ذات شعر أسود أو بني طويل.

وطلبت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان مساعدة الجمهور وكاميرات المراقبة للحصول على معلومات عن الشاحنة.