ماذا تفعل ذبابة حية في أمعاء مريض؟.. لغز حير أطباء

أثارت قصة رجل من ولاية ميسوري اكتشف أطباء وجود ذبابة حية في قولونه أثناء فحص روتيني حيرة في الوسط الطبي، حول كيفية وصولها لهذا العمق في جسمه وبقاءها حية في ذات الوقت.

وكان رجل في ولاية ميسوري ترك الأطباء في حيرة من أمرهم بعد أن وجدوا ذبابة حية تطن في أعماق أمعائه. وجاء المريض البالغ من العمر 63 عامًا لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون.

وكانت العملية تسير كالمعتاد حتى وصل الأطباء إلى المنطقة العلوية من الأمعاء الغليظة، حين عثروا على ذبابة سليمة تمامًا. وقال الأطباء إن كيفية وصول الحشرة إلى هناك كانت "لغزًا"، لكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب الخس الملوث الذي تناوله الرجل في اليوم السابق لموعده.

وتم استجواب المريض بعد الاكتشاف لكنه اعترف بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. ولم يشعر بأي أعراض. وأخبر الأطباء أنه تناول فقط السوائل الطبية في اليوم السابق لتنظير القولون، لتنظيف القناة المعوية.

وكتب الأطباء عن الحالة، التي نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي: "تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا جدًا بمنظار القولون". وفي حالات نادرة، يمكن لهذه الذبابات أن تنجو من الحمض الموجود في المعدة ثم تصيب الأمعاء، وتنمو وربما تتحور إلى ذباب بالغ.

وفيما أثار الخبر استغرابا عاما، قالت مصادر طبية لصحيفة "ديلي ميل" أن إيجاد مثل هذه الاكتشافات ليس غريبا تماما.

وتذكر الصحيفة على سبيل المثال أن الأطباء اكتشفوا أثناء تنظير القولون امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا في عام 2010، صرصورًا في أمعائها الغليظة، تمت إزالته لاحقا. وكانت المرأة تعاني من غزو الصراصير في منزلها، واعتقد الأطباء أنها ربما أكلت الصرصار عن طريق الخطأ بعد أن دخلت إلى طعامها. وقال أطباء من مركز ألبرت أينشتاين الطبي في فيلادلفيا، بنسلفانيا، إن القشرة الخارجية الصلبة للصرصور "من المحتمل أن تكون مقاومة لعمل الجهاز الهضمي البشري".

ومن المرجح أن يتم نقل الحشرات إلى الأمعاء عن طريق تناولها عن طريق الخطأ في طعام ملوث.

كما تم العثور مرة على خنفساء في الأمعاء الغليظة لرجل يبلغ من العمر 59 عامًا من كولومبيا، ميسوري. وقال أطباء من جامعة ميسوري، إن أكل الحشرة أمر نادر الحدوث، لكنه يمكن أن يحدث أثناء النوم، على الرغم من أنهم غير متأكدين من كيفية دخول الحشرة إلى داخل الرجل.

وأحد التفسيرات أنه في الليلة التي سبقت تنظير القولون، كان على الرجل أن يشرب جالونًا من مادة البولي إيثيلين جلايكول - وهو ملين يستخدم لتفريغ الأمعاء قبل الإجراء. وقال الأطباء إن هذا ربما ساعد الجراثيم على الهروب من الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء الدقيقة العليا.

وفي عام 2009، تم اكتشاف وجود نملة ميتة سليمة في قولون رجل يبلغ من العمر 66 عامًا من بورتلاند بولاية أوريغون. وأخبر الرجل الأطباء أنه قبل يومين من إجراء تنظير القولون، تناول عدة أطباق من سلطة البطاطس وأجنحة الدجاج في نزهة عائلية في حديقة على ضفاف النهر.

وتم اكتشاف فراشة سليمة في قولون رجل يبلغ من العمر 55 عامًا في تامبا بولاية فلوريدا في عام 2013، وهي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على فراشة داخل الجهاز الهضمي.