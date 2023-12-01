قاتل طفلة مختفية منذ 16 عاماً يمثل للمحاكمة في فبراير

قالت محكمة براونشفايج الألمانية إن رجلاً ألمانياً، يبلغ من العمر 46 عاماً، ومتهم في قضية اختطاف الفتاة البريطانية مادلين ماكان منذ 16 عاماً، سيمثل للمحاكمة في مدينة براونشفايج الألمانية، بتهم غير ذات صلة، في فبراير المقبل.

ويواجه المشتبه فيه، الذي تمت الإشارة إليه فقط باسم كريستيان بي، المحاكمة في ثلاث حالات اغتصاب مشدد، وحالتي اعتداء جنسي على الأطفال. وستبدأ المحاكمة في فبراير المقبل. ويُزعم أن المشتبه فيه ارتكب الجرائم بين نهاية ديسمبر 2000 ويونيو 2017 في البرتغال، حيث اختفت الفتاة البريطانية مادلين ماكان، البالغة من العمر ثلاث سنوات، من مجمع سكني في مايو 2007، ولايزال الرجل الألماني المشتبه فيه الرئيس، ولكن لم يتم توجيه تهم جنائية إليه في قضية ماكان.

ولايزال المحققون الألمان مقتنعين بأن كريستيان بي، الذي لديه سجل إجرامي، هو الذي اختطف الفتاة وقتلها.