«حفل من أجل الغد» أوركسترا ألا سكالا تتألق على خشبة دبي أوبرا

تحت عنوان «حفل من أجل الغد» ستقدّم أوركسترا تياترو ألا سكالا حفلها الأول على خشبة دبي أوبرا، الليلة، بقيادة المايسترو ميشيلي جامبا، وستشارك في الحفل السوبرانو المشهورة عالمياً عايدة جاريفولينا، والتينور الإيطالي بييرو بريتي. وتحمل الأمسية برنامجاً يتضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الإيطالية الأوبرالية التي تستعرض عبقرية فيردي وبوتشيني وماسكاني، كما يحتفي هذا الحدث بالتعاون الثقافي بين الدولة وإيطاليا، مع واحد من أرقى الفنون في المشهد الفني بإيطاليا، إذ تلعب الأمسية دوراً في تعزيز العلاقات الثقافية والودية بين إيطاليا والإمارات.

وستشارك مؤسسة تياترو ألا سكالا من خلال هذا الحفل الذي يعتبر الأول للفرقة في الشرق الأوسط، والذي يُقام بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 28»، مخاوفها بشأن مخاطر الاحتباس الحراري العالمي، للإضاءة على أهمية الجهود المبذولة للحد منه. وستتداخل في برنامج الحفل التكوينات السيمفونية الكبرى، بما في ذلك سيمفونية نابوكو الافتتاحية، وفواصل من كافاليري روستيكانا لـ«ماسكاني» و«مانون ليسكو» لـ«بوتشيني»، فضلاً عن مقطوعات تعتبر من تراث الأوبرا العالمي.

يُذكر أن أوركسترا تياترو ألا سكالا، تعتبر من الأشهر عالمياً، وقد أسست في القرن 19، واكتسبت شهرتها مع الوقت من خلال القيادة الموسيقية التي تألقت مع ألمع الأسماء، فيما يبلغ عدد العازفين في الفرقة 135 عازفاً. وتعتبر الفرقة اليوم من أهم الفرق العالمية في مجال الأوبرا، نظراً للإنتاج الأوبرالي الذي تقدمه من حيث الضخامة والنوعية.

• يحتفي هذا الحدث بالتعاون الثقافي بين الإمارات وإيطاليا بواحد من أرقى الفنون في المشهد الفني بإيطاليا.