مغنية في الـ 77 تتصدّر ترتيب «بيلبورد» الأميركي

لم تفقد ملكة موسيقى الكانتري الأميركية، دوللي بارتون، شيئاً من هالتها على الرغم من بلوغها الـ77، إذ تصدّر ألبومها الجديد ترتيب مجلة «بيلبورد» في الولايات المتحدة.

واحتل «روكستار» الذي صدر في 17 نوفمبر الجاري، وهو الألبوم الـ49 لبارتون، منفردة، المركز الأول في ترتيب «بيلبورد» للكانتري، وفي ذلك المخصص لموسيقى الروك والروك البديل.

وكذلك حصل «روكستار» الذي يضم أغنيات جديدة وأخرى من كلاسيكيات الروك، على المرتبة الثالثة في تصنيف «بيلبورد 200» العام الذي يشمل كل الأنواع الموسيقية، خلف مغني الراب درايك، ونجمة البوب، تايلور سويفت.

واستوحت النجمة ألبومها من إدراج اسمها عام 2022 في قاعة مشاهير «الروك أند رول» التي تخلّد أسماء نجوم موسيقى الروك، والموسيقى الشعبية.