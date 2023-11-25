مهرجان دبي للتسوق على الموعد.. 38 يوماً من المفاجآت

يعود مهرجان دبي للتسوق ليقدم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات لأشهر العلامات المحلية والعالمية على تشكيلة واسعة من المنتجات، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية المشوقة، بما في ذلك الأسواق المؤقتة، وتجارب تناول الأطعمة، وعروض طائرات الدرون، والفعاليات الفنية، والمجسمات، والأحداث الرياضية، والسحوبات التي توفر فرص الفوز بجوائز قيمة منها شقة فاخرة، والعديد من السيارات وقسائم التسوق والمبالغ النقدية.

وتطل الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق هذا الشتاء مع 38 يوماً من الفعاليات والتجارب والعروض اليومية التي لا مثيل لها في الفترة من الثامن من ديسمبر وحتى 14 يناير المقبلين، وفي جعبتها ما يناسب الجميع في مختلف أنحاء المدينة.

ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً، والتي تشمل «كانتين X»، وكرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، والمعرض الحصري لعطور أرماني بريفيه الفاخرة في حديقة أوبرا دبي.

لأول مرة

كما سيشمل ضمن فعاليات «أضواء دبي» مجسمات شخصيات Anooki، وهو عمل فني ضوئي، يُعرض لأول مرة في منطقة «السيف» وحي دبي للتصميم. وتنضم بعض الفعاليات والتجارب المفضلة في المدينة إلى تقويم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى هذا العام، بما في ذلك سول دي إكس بي، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، ومعرض الإمارات للسيارات الكلاسيكية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، إن «مهرجان دبي للتسوق هو مهرجان التجزئة المفضل في العالم. وفي الوقت الذي نكشف فيه عن البرنامج الحافل للدورة الـ29، فإننا ندعو الجميع للالتقاء والاستمتاع بمجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام الاستثنائية، والمغامرات والأنشطة العائلية، والعروض الفنية، وتجارب التسوق الفريدة في أرجاء دبي، وهو ما يجعل فترة المهرجان أفضل وقت لزيارة دبي والتسوق».

وأضاف «يؤدي المهرجان دوراً حيوياً في المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي النابض بالحياة، وإنعاش الأسواق وتحريك عجلة اقتصاد المدينة، من خلال استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتحسين أسلوب حياة سكان المدينة».

مجسمات وتركيبات

ومن جديد، تعود «أضواء دبي» لتضفي على المدينة ألقاً كبيراً بالمجسمات والتركيبات الضوئية الإبداعية والفنية، والتي تتضمن خمسة أعمال فنية فريدة من نوعها في أنحاء دبي في الفترة من الثامن من ديسمبر حتى 14 يناير المقبلين.

ويكشف المهرجان عن أروع عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول. ومن المقرر أن يزين هذا الحدث المذهل سماء دبي كل مساء من 10 ديسمبر حتى 14 يناير، حيث الموعد مع عروض رائعة في سماء دبي على مدار 38 يوماً.

وسيتم تقديم عروض هذا العام بالتعاون مع ذا بييتش وجزيرة بلوواترز، مع عرضين يتضمنان قصتين جذابتين تصطحبان المشاهدين في رحلة ساحرة كل ليلة، وتتزين خلالهما السماء بسيمفونية من الألوان والأشكال التي تقدّمها 800 طائرة درون ستذهل المشاهدين.

ومن الإضافات الفريدة لمهرجان هذا العام مجسمات شخصيات Anooki، التي أحضرت إلى دبي لأول مرة كجزء من فعالية «أضواء دبي». وإذا كنتم لا تملكون أي فكرة عن شخصيات Anooki، إذاً هذه فرصتكم كي تتعرفوا على تلك الشخصيات التي ستأتي بعرضها المتجول حول العالم إلى مهرجان دبي للتسوق. وستضيء المجسمات العملاقة منطقة السيف وحي دبي للتصميم.

كما ستقدم «أضواء دبي» «مدهش إنفليتابلز» وهو مجسم ضخم لشخصيتي مدهش ودانة، إذ سيضيئان سيتي سنتر مردف وينشران السعادة بين الزوار. وسيكون مشهد «أضواء دبي» حاضراً على 40 عبرة، إذ سيحوّل المشهد خور دبي إلى لوحة فنية ساحرة من الألوان النابضة بالحياة. وسيتحول سوق الذهب القديم التاريخي إلى أرض العجائب المضيئة خلال مهرجان دبي للتسوق، إذ يمكن للزوار التجول في السوق القديم المزين بلافتات النيون النابضة بالحياة، والتي تشع برسائل رائعة في أجواء ساحرة وملهمة.

وستقدم «أضواء دبي» مجسمات وتركيبات ضوئية تحت عنوان أضواء دبي، عجائب الأمازون في الشاطئ الغربي في نخلة جميرا، وستتضمن مشاهد خلابة بما في ذلك تركيبات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون، وأعمالاً فنية دقيقة من الزهور، وجميعها مستوحاة من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم.

معالم خارجية

ومع عودة الطقس المنعش والمعتدل، تنبض الحياة في دبي بمجموعة من الأسواق الخارجية والتجارب التي لا ينبغي تفويتها. ومن بين المعالم البارزة، «ذا باي بي سوشيال»، الوجهة الخارجية في دبي فستيفال سيتي مول.

كما يحتفل سوق «اتصالات إم أو تي بي» بدورته الـ11، وسيقدم العديد من تجارب المأكولات الشهية، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الترفيهية والعروض الحية لفنانين محليين وإقليميين والأسواق المؤقتة في مقره في حي دبي للتصميم خلال الفترة من الخامس حتى 14 يناير المقبل.

ولا تفوتوا الدورة الأولى لفعالية «كانتين X»، المستلهمة من فعالية «كانتين الشاطئ من اتصالات» المفضلة في دبي.

وتوجّهوا إلى حديقة مشرف من 15 حتى 31 ديسمبر المقبل لتستمتعوا بتجارب الطعام الشهية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وترقبوا أيضاً تجربة سينما في الهواء الطلق حصرياً لمجتمع «كانتين X»، إذ تعرض أفلاماً أجنبية وعربية قديمة، بالإضافة إلى أفلام بوليوود أيضاً، والتي يمكنكم مشاهدتها من سياراتكم في منطقة وقوف السيارات.

وسيقام «كرنفال شرطة دبي» في الفترة من الرابع حتى الثامن من يناير المقبل في سيتي ووك، علاوة على مهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية، في سيتي ووك خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ولا يكتمل مهرجان دبي للتسوق دون العروض والتخفيضات من بعض أشهر العلامات في المدينة. وتقدّم هذه الدورة من المهرجان العديد من العروض الترويجية التي لا تفوت لسكان المدينة وزوارها في الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بما في ذلك تخفيضات تتراوح من 25 إلى 75% على أكثر من 800 علامة في أكثر من 3000 موقع في أنحاء المدينة.

ويمكن زيارة حديقة دبي أوبرا من الثامن إلى 14 يناير لتجربة معرض أرماني بريفيه.. معرض عطور مجموعة الهوت كوتور الفاخرة الحصري.

حفلات ومواهب

ويمكنكم الاستمتاع بفنون دبي للأداء الاستعراضي والحفلات الجديدة في بعض من أفضل مراكز التسوق، والتي تشمل مجموعة من العروض الترفيهية والحفلات لمواهب ونجوم محليين وعالميين، ما بين مراكز التسوق.

ولأولئك الذين يبحثون عن عروض ترفيهية متنوعة، فإن هناك الكثير في انتظارهم. فخلال الأسبوع الافتتاحي، ستُعرض التحفة المسرحية الراقصة «سلافا سنو شو» في دبي أوبرا ويمكنكم حضور أمسية «ريلوديد، ريوايند» التي ستقدمها مجموعة من أشهر نجوم الغناء في بوليوود الذين اشتهرت أغانيهم في تسعينات القرن الماضي.

ومع اقتراب العام من نهايته، يتوج مهرجان دبي للتسوق بفعاليات خاصة احتفالاً بليلة رأس السنة في كل من دبي أوبرا وكوكا كولا أرينا.

سحوبات و25 كيلوغراماً من الذهب

يجلب مهرجان دبي للتسوق معه فرصاً كبيرة للفوز بجوائز قيمة، من السيارات إلى النقود، ومن الذهب إلى شقة فاخرة جديدة. وهناك فرصة لأن تصبح مليونيراً على الفور مع سحب «الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق من أي ديلز» بقيمة مليوني درهم، كما تقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى فرصة لا تفوت للفوز بسيارة نيسان باترول V6 الجديدة كلياً وجوائز نقدية، إضافة إلى فرصة للفوز بـ25 كيلوغراماً من الذهب في السحب الذي تنظمه مجموعة دبي للمجوهرات، وفرصة التسوق واللعب والفوز بما يصل إلى مليون درهم مع عرض السحب الرقمي المقدم من مجموعة مراكز التسوق في دبي.

أحمد الخاجة:

«دبي للتسوق» مهرجان التجزئة المفضل في العالم.. ندعو الجميع للالتقاء والاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب الاستثنائية.

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من جديد، تعود «أضواء دبي» لتضفي على المدينة ألقاً كبيراً بالمجسمات والتركيبات الضوئية الإبداعية والفنية

170من الفعاليات والتجارب والعروض المميزة طوال فترة المهرجان.

800علامة في أكثر من 3000 موقع بأنحاء المدينة تشارك في التخفيضات التي يقدمها المهرجان.