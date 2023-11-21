«حفل من أجل الغد» على مسرح دبي أوبرا

أعلنت دبي أوبرا، وتياترو ألا سكالا في ميلانو، عن تنظيم حفل يُقام للمرة الأولى في منطقة الخليج على مسرح دبي أوبرا، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر «كوب 28».

وسيقود الأوكسترا خلال «حفل من أجل الغد» في مطلع ديسمبر المقبل المايسترو ميشيلي جامبا، بمشاركة السوبرانو المشهورة عالمياً عايدة جاريفولينا، والتينور الإيطالي بييرو بريتي، ويتضمّن برنامج الأمسية مجموعة من أشهر المؤلفات الإيطالية الأوبرالية التي تستعرض عبقرية فيردي وبوتشيني وماسكاني في حدث يحتفي بالتعاون الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، مع واحد من أرقى الفنون في المشهد الفني بإيطاليا، والذي يُقام بالتزامن مع «كوب 28» المكرّس لوضع خارطة طريق لمستقبل الكوكب.

وقال مدير مؤسّسة تياترو ألا سكالا، دومينيك ماير «نتطلّع إلى تقديم مقطوعات من روائع جوزيبي فيردي وجاكومو بوتشيني في ذكرى مرور قرن على رحيلهما. إذ يجسّد هذان المؤلّفان تقاليد وجوهر مسرحنا، وستقدّم أوركسترا تياترو ألا سكالا أعمالهما بأسلوب ينضح بالأناقة والحماس».

وتسهم الأمسية الأوبرالية في تعزيز العلاقات الثقافية والودّية بين إيطاليا والإمارات، من خلال دبي أوبرا كمنصّة لتبادل الفن والجمال وشغف التجديد والسعي الدؤوب للتميز.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني «واثقون بأن الثقافة في هذه الأوقات الصعبة هي أداة ثمينة لتعزيز الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة. وسعيد بأن يتمكّن أصدقاؤنا الإماراتيون من مشاهدة التميز الموسيقيّ لمسرح تياترو ألا سكالا على مسرح دبي أوبرا الرائع. وهذا مجرّد مثال على حيوية علاقاتنا الثنائية، التي نرغب في تعزيزها بشكل أكبر في المجالات كافة».

من جهته، قال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، إن «حفل أوركسترا تياترو ألا سكالا في دبي سيكون حدثاً يحتفي بالصداقة بين إيطاليا والإمارات، وسيُشكّل مصدر إلهام للمندوبين في مؤتمر (كوب 28)، فالموسيقى تلمس أعمق أوتار الروح البشرية وتجمع الناس، خصوصاً مع مواجهة العالم لأحد أهمّ التحديات في عصرنا».

بينما قال رئيس دبي أوبرا، باولو بيتروسيلي «خلال بضع سنوات قليلة فقط على افتتاحها، لم ترسّخ دبي أوبرا موقعها فقط كشعلة ثقافية في منطقة الخليج العربي، بل ظهرت أيضاً نجمة ساطعة في المشهد الفني على صعيدي المنطقة والعالم. وفخورون بإدراج هذا الحدث ذي الأهمية العميقة والثراء الثقافي في موسمنا الفني، إذ يؤكد قدرتنا المتزايدة على الاحتفاء بالتميز الفني الدولي في العالم العربي وتعزيزه».

سيمفونيات واختيارات

من المقرر أن يجمع حفل تياترو ألا سكالا، بين التكوينات السيمفونية الكبرى، بما في ذلك سيمفونية نابوكو الافتتاحية وفواصل من كافاليريا روستيكانا لماسكاني، و«مانون ليسكو» لبوتشيني»، مع مقطوعات مفضّلة وأغنيات من تراث الأوبرا في العالم، مع اختيارات من لا ترافياتا ولا بوهام وجياني شيكي وريغوليتو.

. الحفل يحتفي بالتعاون الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، مع واحد من أرقى الفنون.

. مقطوعات من روائع فيردي وبوتشيني في ذكرى مرور قرن على رحيلهما ستقدم خلال الحفل.