إطفائي يشعل حرائق ويشارك في إخمادها

ألقت الشرطة الاميريكية القبض على رجل إطفاء بعدما تبين أنه قام بإشعال النار في موقع قبل أن يساهم في إخماده لاحقا مع فريق الإطفاء، وربما ليست المرة الأولى أو الوحيدة التي يقم بمثل هذا الامر بحسب تحقيقات أولية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة تشيبيوا (الولايات المتحدة) أن جوزيف هالدر البالغ من العمر 35 عامًا تم القبض عليه ليلة السبت الماضي بينما كانت إدارة إطفاء بلدة وايتفيش تكافح حريقًا في مبنىة بمنطقة بارادايس التجارية.

وقال عمدة مقاطعة تشيبيوا، مايك بيتنار، لموقع 9&10 News، إنه قام بمراجعة لقطات المراقبة من محطة وقود عبر الشارع، مما أدى في النهاية إلى اعتقال هالدر.

وتم استدعاء هالدر يوم الاثنين بتهمة التعمد بإشعال حريق. وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف دولار.

وبعد توقيفه قالت الشرطة أن هالدر أصبح الآن أيضًا شخصًا محل اهتمام في حريقين آخرين في المنطقة.

كان هالدر يعمل مع إدارة إطفاء بلدة وايتفيش لبضعة أشهر قبل اعتقاله، لكن العمدة أكد للمحطة التلفزيونية «إن أفعاله ليست انعكاسًا حقيقيًا لعمل فرق الإطفاء في المنطقة».