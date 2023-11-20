«ستة أسابيع» يفوز بجائزة «مهرجان فيلم المرأة» بسلا

فاز فيلم «ستة أسابيع» المجري للمخرجة نويمي فيرونيكا ساكوني بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الـ16 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، التي أسدل الستار عليها أول من أمس بالمغرب.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «بلاك بيرد بلاك بيرد بلاك بيري» للمخرجة الجورجية إلين نافرياني، ومنحت جائزة العمل الأول للفيلم الأميركي «رقصة فانسي» إخراج إريكا تريمبلاي.

وقدمت اللجنة تنويهاً خاصاً بالفيلم المغربي «مطلقات الدار البيضاء» للمخرج محمد عهد بنسوده. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الكبرى فيلم «سبعة فصول شتاء في طهران» للمخرجة الألمانية ستيفي نيدرزول.

وقال مدير المهرجان عبداللطيف العصادي «نودّع هذه الدورة بعدما راكمنا الكثير من الخبرات، وحققنا مكتسبات جديدة لدعم حرية التعبير والتنوّع الثقافي وقضية المناصفة في السينما».