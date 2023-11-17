«حمدان بن محمد الدولية للتصوير».. روائع من أعماق البحار إلى السماوات الملوّنة

مشاهد متنوعة محملة بالدهشة والروائع البصرية وثقتها عدسات المصورين الفائزين بمختلف محاور جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في دورتها الـ12 وعنوانها «التنوع»، التي شهد حفل تكريم الفائزين فيها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وتنسج هذه الصور الجمال من خلال الضوء والألوان، فتقدم سيمفونية من مشاهد الطبيعة النابضة بالحياة، إذ تنطلق من أعماق المحيطات لتصل إلى الكواكب المجمدة والسماوات الملونة.

تعيد عدسات المصورين تشكيل الطبيعة التي توثقها، حيث تقدم لنا العالم الذي نعيش فيه بتنوعه وجماله. ونستعرض الصور التي حصدت المراكز الأولى، بدءاً من الجائزة الكبرى، وصولاً إلى المحاور المتنوعة، وهي «التنوع»، و«ملف مصور»، و«الفن الرقمي»، و«المحور العام الملون».

حيوات مدمجة

انتزع المصور الإيطالي ماسيمو جورجيتا الجائزة الكبرى، وتبلغ قيمتها 120 ألف دولار، عن صورته «حيوات مدمجة». وتقدم الصورة لقاء مذهلاً لقنديل البحر الغلالي، أثناء الغوص الليلي المعروف باسم «الغوص في المياه السوداء» في مضيق ليمبيه، شمال سولاويزي بإندونيسيا. والتقط جورجيتا الصورة للمخلوق البحري الغامض وهو ممتلئ بكائنات بحرية، ومُغطى بكائنات بحرية أخرى، منها السرطان والروبيان والعديد من الكائنات البحرية الأخرى.

للإطلاع على مشاهد محمّلة بالدهشة وثقها أبطال الدورة الـ 12 من الجائزة، يرجى الضغط على هذا الرابط.