نيويورك تصادر بضائع مقلّدة بأكثر من مليار دولار

أعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية عن أكبر عملية ضبط للسلع المقلّدة على الإطلاق، تشمل حقائب يد وأحذية وغيرهما من البضائع الفاخرة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وتم اتهام شخصين بالاتجار في المنتجات المقلدة بمدينة نيويورك ومواقع أخرى في الفترة من يناير حتى أكتوبر، بحسب مكتب المدعي العام الأميركي.

وأظهرت الصور التي نشرها الادعاء العام أرففاً مكدسة بمحافظ وحقائب مقلدة، وحقائب يد معلقة بخطافات من الأرض إلى السقف.

وقال المدعي العام داميان ويليامز: «المضبوطات التي تم الإعلان عنها اليوم تشمل بضائع قيمتها التقديرية للبيع بالتجزئة أكثر من مليار دولار، وهي أكبر عملية ضبط على الإطلاق للسلع المقلدة في تاريخ الولايات المتحدة».

ويمكن أن يواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتهما.