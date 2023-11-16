«دبي للتصميم» و«اتحاد ميلانو دوريني».. شراكة من أجل الإبداع

وقّع حي دبي للتصميم - التابع لمجموعة «تيكوم» - اتفاقية شراكة استراتيجية مع «اتحاد ميلانو دوريني للتصميم»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، وإتاحة فرص التواصل بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال ضمن مختلف مجالات التصميم.

كما ستسهم هذه الشراكة في تمكين المواهب والشركات الإيطالية المبدعة من دخول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال حي دبي للتصميم، بما يدعم مساعي الارتقاء بالقطاع الإبداعي في دبي نحو الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في شتى مجالات التصميم والإبداع.

تمّ توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم، وهو مهرجان الإبداع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، الذي تمّ تنظيمه الأسبوع الماضي في حي دبي للتصميم.

حضر حفل التوقيع نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى، بمَن فيهم القنصل العام لإيطاليا جوسيبي فينوكاريو، والنائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع التجاري، عمار المالك، ومؤسس ورئيس «اتحاد ميلانو دوريني للتصميم»، ماسيمو سالاموني، والنائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي.

ويطمح «اتحاد ميلانو دوريني للتصميم» إلى الارتقاء بحي ميلانو للتصميم، عبر ضمان القيمة القصوى للوجهات والمؤسسات وأعضاء الاتحاد، في ظل التركيز بشكل خاص على قطاع التصميم الداخلي وأصحاب المصلحة الفاعلين فيه.

و قالت خديجة البستكي: «يُعدّ الارتقاء بمواهب دبي الإبداعية إلى مصاف الأسواق العالمية الرئيسة جزءاً أساسياً من مهمتنا في حي دبي للتصميم، نطمح من خلال هذه الشراكة إلى توفير فرص ملهمة للتعلّم والتبادل الثقافي وبناء الشراكات الجديدة، واستقطاب الفرص الإبداعية والشخصيات المؤثرة العالمية إلى دبي، إلى الارتقاء بمجتمعنا الإبداعي وترسيخ مكانة الإمارة ملتقى للمبدعين ووجهة عالمية للتصميم».

وقال مؤسس ورئيس «اتحاد ميلانو دوريني للتصميم»، ماسيمو سالاموني: «نجحت دبي خلال فترة زمنية قياسية في إحراز تقدم ملحوظ على صعيد كل الصناعات الإبداعية العالمية، حيث باتت اليوم الوجهة الأمثل للموهوبين والمبدعين، بفضل تحوّلها السريع إلى عاصمة بارزة للإبداع، وقدرتها على جذب مجموعة متنامية من المواهب والعلامات التجارية العالمية».