الديناصورات تعود إلى «دبي باركس»

كشفت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن عودة عرض الديناصورات الحي بعنوان «ديناصور مانيا» من جديد، الذي يعد أول استعراض مميز للديناصورات بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتباراً من اليوم.

وستبث هذه التجربة الحياة مجدداً إلى عالم ما قبل التاريخ من خلال مجموعة من الديناصورات المتحركة، التي تشبه الديناصورات الحقيقية إلى حد كبير، بما في ذلك الديناصور العملاق «تي ريكس»، وديناصور «ترايسر اتوبس» ثلاثي القرون. ولإضفاء أجواء حقيقية من الحماس والتشويق ستتضمن الفعالية مؤثرات صوتية وبصرية مميزة.