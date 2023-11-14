القرية العالمية تطلق «ميني وورلد».. برج العرب يجاور أهرامات الجيزة

أطلقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أحدث وجهاتها الترفيهية خلال موسمها الـ28، وهي منطقة «ميني وورلد» التي ستوفر للضيوف المزيد من المتعة ضمن فعاليات الوجهة وأنشطتها الشيقة.

وتقع «ميني وورلد» التي تمتد على مساحة 10 آلاف و300 متر مربع، خلف ممشى المطاعم بجوار منطقة كرنفال، وتحتفي بثقافات العالم من خلال عرضها 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، من بينها برج العرب وقوس النصر وأهرامات الجيزة.

كما تتوسط المنطقة 30 من منافذ المأكولات التي تشمل عربات وأكشاك المأكولات الزاخرة بتشكيلات من النكهات الأصيلة، والتي تمثل بلدان المجسمات، لتأخذ زوّارها في رحلة إلى عالم من الأطباق والمأكولات الاستثنائية.

وتزخر «ميني وورلد» بالعديد من الوجهات الترفيهية والمرافق، لتوفر لزوّار القرية العالمية أوقاتاً حافلة بالاسترخاء والترفيه والمغامرة، إذ تحتضن منطقة مخصصة للتنزّه، و«مسرح الروائع» الجديد كلياً، فضلاً عن منطقة «ميني غولف» الممتدة على مساحة 3300 متر مربع، والتي تضم بملعبها المصغر للغولف 18 حفرة، وتتيح لعشاق الرياضة إبراز مهاراتهم وإشباع شغفهم في اللعبة.

وتواصل القرية العالمية استقبال ضيوفها في موسمها الـ28 الذي انطلق أخيراً، حتى 28 أبريل 2024 ضمن أجواء حافلة بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ترضي جميع الأذواق.

مغامرات للصغار

سيكون ضيوف القرية العالمية الصغار على موعد مع لحظات حافلة بالبهجة والحماس في الوجهة الترفيهية «نيون جالاكسي أدفنتشر بارك» المقرر افتتاحها قريباً، والتي تضم عدداً من الألعاب والأنشطة المصممة خصيصاً لتناسب الصغار ممن تبلغ أعمارهم سبع سنوات فما فوق، ومنها «تحدي محارب النينجا» و«مغامرات التسلق» وألعاب المهارة الشيقة مثل «دونات سلايد» و«سايكلون سلايد» و«العربة الهوائية».

• «ميني وورلد» تزخر بالعديد من المرافق، لتوفر لزوّار القرية أوقاتاً حافلة بالاسترخاء والترفيه والمغامرة.

• 10300 متر مربع.. مساحة المنطقة الجديدة.