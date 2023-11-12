إيلون ماسك.. حياة الملياردير المتقلب المزاج في فيلم

يتولى مخرج «بلاك سوان» دارِن أرونوفسكي، إخراج فيلم عن سيرة إيلون ماسك، إذ فاز «استوديو إيه 24» بعد منافسة شرسة بحقوق الاقتباس من كتاب عن حياة الملياردير الأميركي.

ويستند الفيلم إلى كتاب لوالتر أيزاكسون صدر في سبتمبر بالولايات المتحدة، يُظهر ماسك معقّد الشخصية ومهووساً بغزو الفضاء، وصاحب أساليب قاسية في الإدارة.

وقالت ناطقة باسم «إيه 24» لوكالة «فرانس برس»: «إن الصفقة شهدت تنافساً شديداً، إذ كان بين الساعين إلى الفوز بها استوديوهات كبرى ومخرجون بارزون».

وسبق لأيزاكسون، الذي سرعان ما تصدّر كتابه «إيلون ماسك» المبيعات، أن نشر كتب سيرة أخرى حققت نجاحاً، منها عن المؤسس المشارك لشركة «أبل»، ستيف جوبز، اقتُبس منه لاحقاً فيلم من بطولة مايكل فاسبندر.

وحظي أيزاكسون بفرصة غير مسبوقة لمقابلة ماسك، إذ كانت له لقاءات في مناسبات عدة مع رجل الأعمال المثير للجدل.

ويصف إيزاكسون رئيس «تسلا» ومنصّة «إكس» و«سبايس إكس» بأنه «طفل كبير» مطبوع بطفولته التي كان خلالها باستمرار عُرضة للمضايقات في المدرسة. ويشير إلى أن ماسك الذي تعود أصوله إلى جنوب إفريقيا «ينجذب إلى العاصفة والدراما»، ويخضع «لتقلبات عاطفية لا يمكن التنبؤ بها» تتجلى في الطريقة التي يدير بها الشركات التي يترأسها.